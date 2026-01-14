EEUU suspende el otorgamiento de visas a inmigrantes de 75 países, entre ellos Brasil, Uruguay y Colombia

El gobierno de Donald Trump anunció que frenará el proceso a partir del 21 de enero. Será por tiempo indeterminado. Aducen cuestiones de gasto público.

EEUU anunció este miércoles que suspenderá el procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de 75 países , entre ellos Brasil, Colombia y Uruguay, en el marco de un endurecimiento de la política migratoria con la cual el gobierno de Donald Trump busca frenar el ingreso de extranjeros que, según denuncian, "se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense". El aumento de las restricciones había sido anticipado en noviembre pasado.

La medida fue confirmada por el Departamento de Estado y entrará en vigor el miércoles 21 de enero. "El Departamento de Estado suspenderá el procesamiento de visas de inmigrante de 75 países cuyos migrantes se benefician de la asistencia social del pueblo estadounidense a tasas inaceptables" , informó la cartera que conduce Marco Rubio.

La congelación no tiene una duración definida sino que "se mantendrá hasta que Estados Unidos pueda garantizar que los nuevos inmigrantes no se enriquezcan con la riqueza del pueblo estadounidense". "Estamos trabajando para garantizar que la generosidad del pueblo estadounidense ya no sea abusada", añadieron.

Además de Brasil, Colombia, Cuba, Haití y Uruguay, también alcanza a Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. La nómina de países afectados incluye también a Afganistán, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Nigeria, Tailandia, Somalia y Yemen, entre otros.

De acuerdo a la cadena de noticias Fox News, las excepciones que aplicará la administración Trump serán “muy limitadas” y solo se concederán una vez que los solicitantes superen la evaluación vinculada a la condición de carga pública.

Cambios en los criterios de otorgamiento de visas de EEUU

La decisión fue preanunciada en noviembre pasado en un cable enviado por la diplomacia a las embajadas y consulados de EEUU de todo el mundo. La orden instruyó al cuerpo diplomático a considerar, entre otros puntos, si el estado de salud del solicitante podría requerir, por caso, tratamientos médicos continuos, medicamentos de por vida o futuras intervenciones que puedan elevar el costo público.

El texto autoriza a los agentes a “desarrollar sus propios criterios” para evaluar posibles costos futuros, como posibles emergencias médicas, pese a que la mayoría no posee formación especializada. Además de la salud, también se determinaron factores decisorios como la edad, el dominio del inglés, la situación financiera y antecedentes de asistencia social.

El nuevo enfoque permitiría negar visas a personas mayores u obesas, así como a quienes hayan recibido ayudas económicas del Estado o hayan estado internadas en instituciones de salud o de cuidados prolongados.

“El Departamento de Estado utilizará su autoridad histórica para declarar inadmisibles a potenciales inmigrantes que puedan convertirse en una carga para Estados Unidos y abusar de la generosidad del pueblo estadounidense”, informó en un comunicado el vocero del organismo, Tommy Pigott . “La inmigración desde estos 75 países quedará en pausa mientras se revisan los procedimientos para evitar el ingreso de extranjeros que dependan del sistema de bienestar”, agregó.

EEUU ya dejó sin efecto más de 100.000 visas desde 2025

Durante el primer año de su actual mandato, El gobierno de Donald Trump profundizó su estrategia de control migratorio. De acuerdo con datos oficiales, Estados Unidos dejó sin efecto más de 100.000 visas desde enero del año pasado, una cifra que implica un salto del 150% frente a las cancelaciones registradas en 2024.

Desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos justificaron la medida como parte de una política de seguridad interna. “Vamos a seguir retirando visas a personas con antecedentes delictivos para proteger al país”, señalaron fuentes de la cartera, que conduce Marco Rubio. En ese marco, se detalló que unas 8.000 revocaciones correspondieron a visas estudiantiles, mientras que otras 2.500 alcanzaron a permisos especiales otorgados a extranjeros que habían tenido conflictos con la ley.

Según explicó el organismo, las principales razones que derivaron en la anulación de los visados fueron permanecer en el país más allá del plazo autorizado, conducir bajo los efectos del alcohol, agresiones y delitos contra la propiedad.