Primera licitación de 2026: Economía logró renovar el 98% de los vencimientos, pero debió pagar tasas de hasta 50%

El Tesoro logró sortear el primer compromiso del año con un nivel de refinanciamiento cercano al 100%, en un contexto de incremento de tasas y aceleración de la inflación.

Economía logró refinanciar los vencimientos de la primera mitad de enero, pero tuvo que pagar un premio a los inversores.

La Secretaría de Finanzas logró sortear con éxito el primer gran compromiso del año en moneda nacional al poder refinanciar vencimientos por $9,37 billones. La cifra que explica un nivel de rollover del 98%, tal cual esperaba el mercado , debido al contexto de suba de inflación y la necesidad de llevar a rienda corta la cantidad de dinero en circulación, mientras el Banco Central compra dólares para sumar las reservas.

Pero el costo que tuvo que pagar por ello fue alto : la tasa fija por el plazo más corto , con vencimiento el 27 de febrero próximo , saltó al 49,16% anual . Cabe recordar que en las jornadas previas las tasas de caución en la Bolsa habían alcanzado un pico de 150% .

Finanzas informó que en la licitación de esta jornada se adjudicó “un total de $9,37 billones, habiendo recibido ofertas por $10,6 billones” . “Esto significa un rollover del 98% sobre los vencimientos del día de la fecha” , señaló la dependencia del Ministerio de Economía .

X29Y6 – $0,95 billones | 6,92% TIREA

X30N6 – $0,09 billones | 7,06% TIREA

TZX27 – $0,08 billones | 7,18% TIREA

TZX28 – $0,16 billones | 8,32% TIREA

TAMAR

M31G6 – $1,45 billones | margen de 5,55%

DÓLAR LINKED

D27F6 – $0,19 billones | 9,23% TIREA

D31M6 – desierta

Matías Waitzel, socio en AT Inversiones, señaló Ámbito que “la licitación mostró un buen nivel de rolleo, con ofertas por $10,06 billones y un monto adjudicado de $9,37 billones, lo que refleja una demanda sólida por los instrumentos del Tesoro”.

“Sin embargo, para asegurar ese resultado el Gobierno debió convalidar un premio frente al mercado secundario, especialmente en el tramo corto de las LECAP: la S27F6 cortó con una TEA de 49,16%, casi 900 puntos básicos por encima del rendimiento al cierre previo. En los plazos más largos el premio fue menor, lo que confirma que la presión estuvo concentrada en el corto plazo para sostener el roll-over”, agregó.

Fuentes del mercado indicaron que los inversores están convalidando el financiamiento del Gobierno en pesos, pero demandan premios en tasas. Hubo preferencia por los bonos a tasa fija de plazos más cortos. También se señaló una buena aceptación del TAMAR (M31G6) por $1,45 billones, lo que refleja cobertura ante tasas altas de corto plazo. Los bonos CER mostraron una demanda moderada, mientras que los dólar linked exhibieron bajo apetito.

Por su lado, Adcap Grupo Financiero señaló que “por el lado de la tasa, era esperable un aumento respecto al nivel de corte de la última licitación, ya que la dinámica de las últimas semanas mostró cierta descompresión en las curvas de bonos en pesos, lo que implica mayores tasas de corte en el primario”.

“La tasa promedio ponderada por valor efectivo adjudicado (considerando únicamente instrumentos a tasa fija) se ubicó en 3,06% TEM. El plazo promedio de emisión mostró una leve caída, pasando de 246 días a 124 días”, detalló Adcap.