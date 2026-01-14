Industria en crisis: el uso de la capacidad instalada tocó en noviembre el menor nivel en ocho meses

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 57,7% en noviembre del año pasado, el menor nivel desde marzo de 2025.

La utilización de la capacidad instalada en la industria en noviembre se ubicó en el 57,7%, por debajo del 62,3% de ese mismo mes pero del 2024, además de marcar el peor mes desde marzo durante 2025. El sector más golpeado fue el textil que continuó la contracción al ubicarse por debajo del 30% . Como contracara, lo mejor del mes se lo llevó refinación del petróleo con el 86,5%.

"En noviembre de 2025, la utilización de la capacidad instalada se redujo 3,3 puntos porcentuales en relación con octubre, cuando había alcanzado el 61,0%. Esta baja mensual refleja un freno marcado de la producción industrial en el corto plazo , asociado a una demanda más débil y a dificultades para sostener niveles de actividad elevados hacia el final del año", explicaron desde CEPEC.

Los sectores que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general fueron refinación del petróleo con el 86,5% , seguido de industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (71,2%), productos alimenticios y bebidas (64,2%), productos minerales no metálicos (58,2%), y sustancias y productos químicos (57,8%).

Según CEPEC, el desempeño sectorial fue muy dispar ya que mientras actividades como la refinación del petróleo y las industrias metálicas básicas mantuvieron niveles elevados de utilización, " los sectores más ligados al consumo interno y a la inversión, como la industria automotriz, la metalmecánica y los productos textiles, registraron fuertes retrocesos interanuales y bajos niveles de uso de su capacidad productiva" .

Crisis del sector textil: despidos y 70% de la producción parada

Los productos textiles durante noviembre mostraron el peor desempeño de todos los sectores: con un nivel de utilización de la capacidad instalada de tan solo 29,2%, muy por debajo del registrado en el mismo mes del año anterior (48,2%). Esta merma se produjo como consecuencia de una fuerte contracción en los niveles de producción de tejidos y de hilados de algodón.

Según datos del IPI manufacturero, la fabricación de tejidos y acabado de productos textiles cayó 43,9% en noviembre con respecto al mismo mes de 2024, y la producción de hilados de algodón disminuyó 37,1% para la misma comparación.

A estos datos se le puede agregar el último informe de la Fundación Protejer que reveló que el desplome de la producción del sector textil ya es del 40% en frente a 2023. En el rubro Prendas de Vestir, la producción cayó 7,7% interanual respecto de 2023 y 12,1% frente a 2024. El informe citado atribuye este retroceso fundamentalmente al boom de las importaciones, con un rol protagónico de plataformas chinas como Shein y Temu, que también afectó a la fabricación de calzado, que se hundió más de 30% en los últimos dos años.

En ese marco, las consecuencias ya son evidentes. Esta semana se conoció que la planta Hilados SA en Tucumán suspendió a toda su producción y puso en riesgo el futuro laboral de sus 130 trabajadores. Según informó Ámbito, la fábrica paralizará todas sus máquinas hasta el 28 de febrero debido a la caída de la demanda. La marca se especializa en producir tejidos para pantalones, lonas, telas para tapicería, camisería y blanquería, como sábanas, manteles, toallas. Solo quedará en el establecimiento una dotación mínima, de alrededor de 15 operarios, para tareas de mantenimiento.