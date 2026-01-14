El dólar oficial minorista cotiza a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.482,52 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 14 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 14 de enero
Real blue: a cuánto opera este miércoles 14 de enero
A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 14 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.457.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 14 de enero
El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y a $1.505 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 14 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.522,32 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 14 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.487,11 y la brecha con el dólar oficial es de 2.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 14 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.930,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 14 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.526,60, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 14 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s95.280, según Binance.
