SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
26 de noviembre 2025 - 09:38

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 26 de noviembre

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cerró a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA), mientras que el blue subió $35 a $1.460 para la venta.

Entre los activos argentinos, los ADRs avanzan en Wall Street hasta 6%, mientras que los bonos cerraron con mayoría de bajas. A nivel local, el S&P Merval perdió 0,3% en dólares.

Este miércoles el INDEC difunde dos informes clave de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings, además de la encuesta de comercios de electrodomésticos. Por otro lado, publicará su balance corporativo del tercer trimestre el Banco Macro, y el Ministerio de Economía llevará a cabo la última licitación del mes.

Live Blog Post

Wall Street extiende las subas y el mercado se entusiasma con un nuevo recorte de tasas en diciembre

Los principales índices de Wall Street operan con una tendencia al alza en la preapertura de este miércoles. Las crecientes expectativas por una baja en las tasas en EEUU impulsan a las bolsas mundiales, mientras que en Europa crecen las esperanzas de un acuerdo de paz en Ucrania y los mercados británicos se preparaban para la presentación del presupuesto.

Live Blog Post

UBS proyecta un 2026 positivo para la Argentina y espera reformas clave en el tercer año de Javier Milei

Argentina entrará a 2026 con “fundamentos económicos en tendencia positiva, incluso con riesgos internos”, según un informe del holding financiero suizo UBS. El documento sostiene que el presidente Javier Milei encarará su tercer año de mandato con una “renovada capacidad política y apoyo internacional”, un cambio que podría destrabar reformas que antes enfrentaban fuertes resistencias.

Live Blog Post

El dólar se recalienta en el cierre del mes y a la espera de una licitación clave

El dólar oficial mantiene la presión alcista y ya trepó casi $60 en cuatro ruedas, revirtiendo completamente la baja acumulada a lo largo de noviembre en el mercado mayorista. La dinámica volvió a captar la atención del mercado tras el feriado, especialmente después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, negara la existencia de un supuesto crédito por u$s20.000 millones con grandes bancos estadounidenses como J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup.

Dólar Tipo De Cambio Divisa
Live Blog Post

El debate por la acumulación de reservas: la vía que empieza a mirar la city a partir del ejemplo de Brasil

Por Solange Rial

El país vecino exhibe un fuerte déficit en la cuenta corriente en dólares que, sin embargo, no le impide seguir ampliando sus reservas internacionales gracias al ingreso de inversión directa.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 26 de noviembre

El dólar oficial cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó a $1.420,51 para la compra y a $1.471,87 para la venta.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias