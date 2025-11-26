Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 26 de noviembre

Live Blog Post

Wall Street extiende las subas y el mercado se entusiasma con un nuevo recorte de tasas en diciembre

Los principales índices de Wall Street operan con una tendencia al alza en la preapertura de este miércoles. Las crecientes expectativas por una baja en las tasas en EEUU impulsan a las bolsas mundiales, mientras que en Europa crecen las esperanzas de un acuerdo de paz en Ucrania y los mercados británicos se preparaban para la presentación del presupuesto.