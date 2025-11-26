El dólar oficial cotizó a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.424,58 para la compra y a $1.475,83 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este miércoles 26 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este miércoles 26 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cerraron este miércoles 26 de noviembre
Las reservas brutas internacionales subieron en u$s717 millones este miércoles. De este modo, alcanzaron los u$s41.901 millones, un nuevo máximo desde mediados de octubre.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 26 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.453,5.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar blue cerró en $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar CCL cerró en $1.515,57 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en 4,3%.
Valor del dólar MEP hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.488,48 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%.
Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50.
Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 26 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.519,10, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, miércoles 26 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.882,09, según Binance.
