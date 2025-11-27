Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del jueves 27 de noviembre + Seguir en









El organismo anticipó que el pago de haberes se vio afectado por el feriado puente, ocurrido desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre.

ANSES aumenta mensualmente los cobros de sus prestaciones, según el porcentaje de inflación.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) terminará de abonar los haberes de noviembre la próxima semana. Sin embargo, esto finalizará más tarde de lo previsto, ya que algunas fechas de pago se corrieron, a raíz del fin de semana largo, por lo que los cobros se otorgarán hasta el próximo viernes 28 de noviembre.

El feriado XL se debe al Día de la Soberanía Nacional, normalmente conmemorado el 20 de noviembre, por la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida ese día, pero en 1845. Sin embargo, al ser un feriado trasladable, este se realizará el lunes 24 de noviembre para poder establecer el puente turístico.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES en noviembre 2025 Este mes, todas las prestaciones de ANSES recibieron un aumento del 2,1%, ya que se les agregó el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, que establece que los haberes del organismo se actualizan en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En primer lugar, algunos jubilados y pensionados recibirán un bono previsional de $70.000 además de sus haberes. Este se otorga únicamente a aquellos que cobren menos de la sumatoria entre el monto mínimo y este extra, por lo que los valores de sus cobros son los siguientes:

Jubilación Mínima: $403.085,39 ( $333.085,39 + $70.000)

Jubilación Máxima: $2.241.568,43

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.468,31 ( $266.468,31 + $70.000)

Pensión No Contributiva: $303.159,77 ($233.159,77 + $70.000) Por otro lado, a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) les corresponde un total de $119.691, mientras que el monto para quienes tengan hijos con discapacidad es de $389.733. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de estos montos y los entrega una vez presentada la Libreta AUH, por lo que los titulares reciben $93.801,60 y $305.432,80 respectivamente.

anses gente personas Calendario de pagos ANSES: quiénes quedan por cobrar en noviembre Los cobros de este mes comenzaron a entregarse el pasado 10 de noviembre. A partir de esta semana, estas son las siguientes fechas de pago para todos los beneficiarios, organizadas según el último número de sus respectivos DNI: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

