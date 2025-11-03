Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial retrocede $55 desde las elecciones legislativas.

El dólar oficial culminó la semana pasada a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.445 .

El dólar blue opera en los a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta .

El dólar CCL cotiza a $1.498,04 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%.

El dólar MEP opera a $1.478,94 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,00, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.749, según Binance.