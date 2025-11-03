El dólar oficial culminó la semana pasada a $1.425 para la compra y $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.422,11 para la compra y $1.475,11 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 3 de noviembre
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este lunes 3 de noviembre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 3 de noviembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.445.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar blue opera en los a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar CCL cotiza a $1.498,04 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar MEP opera a $1.478,94 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 3 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,00, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 3 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.749, según Binance.
