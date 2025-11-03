Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del lunes 3 de noviembre







De acuerdo a la nueva fórmula de movilidad, las prestaciones aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación analizado por el INDEC.

Junto con los haberes actualizados, ANSES entregará un bono adicional a los jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de su calendario de pagos correspondiente a noviembre 2025. Este, como es habitual, será mediante la terminación del DNI de los beneficiarios.Con el fin de mitigar la suba de precios, el organismo entregará un bono adicional de $70.000 a un grupo de jubilados y pensionados.

Además, por decisión del Gobierno, las prestaciones aumentarán un 2,1%, de acuerdo al dato de la inflación de septiembre analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

FOTO ANSES CON BILLETES.webp Aumento en las prestaciones de ANSES en noviembre Las prestaciones otorgadas por ANSES aumentarán un 2,1% en noviembre, correspondiente al dato de la inflación de septiembre que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde julio del año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un incremento en los beneficios sociales proporcional a este dato.

A su vez, la entidad anunció que continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a los titulares que cobran el monto mínimo:

Jubilación mínima: $403.150,64 ( $333.150,64 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ( $266.520,51 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Pensión No Contributiva: $303.205,45 ( $233.205,45 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

Jubilación máxima: $2.241.568,43 El total de la Asignación Universal por Hijo (AU), por su parte, es de $119.714,29 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($95.771,43), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de de $389.808,61, la Asignación por Embarazo de $119.714,29, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $58.862,25 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $194.910,94. Jubilados El calendario completo de pago de jubilaciones, pensiones y prestaciones sociales de ANSES. FreePik.es Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 10 de noviembre

DNI terminados en 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2: 12 de noviembre

DNI terminados en 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4: 14 de noviembre

DNI terminados en 5: 17 de noviembre

DNI terminados en 6: 18 de noviembre

DNI terminados en 7: 19 de noviembre

DNI terminados en 8: 20 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre ANSES AUH La Asignación Universal por Hijo (AUH) y Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) son diferentes prestaciones que ofrece la ANSES. ambito.com Asignación por Prenatal DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignación por Maternidad Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Mes a cobrar: octubre Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre Mes a cobrar: noviembre Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: octubre Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre Mes a cobrar: noviembre Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre Prestación por Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de noviembre