Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 2 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial arrancó el último mes del año a $1.425 para la compra y a $1.475 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotizó a $1.423,76 para la compra y a $1.475,07 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.451,50 .

El dólar blue cotizó en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.494,80 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 3%.

El dólar MEP opera a $1.473,34 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 2 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 2 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.500, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 2 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s86.028, según Binance.