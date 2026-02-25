Sí, los auriculares bluetooth usan las mismas ondas que los microondas, ¿pero afecta a nuestro cerebro?

En los últimos años, los auriculares Bluetooth se convirtieron en un accesorio casi indispensable para millones de personas alrededor del mundo, gracias a su comodidad, portabilidad y calidad de sonido.

Sin embargo, su creciente popularidad también reavivó un debate sobre su seguridad , especialmente por la naturaleza de las ondas electromagnéticas que utilizan para transmitir señales.

En un reciente video de TikTok , el médico especialista en longevidad Patricio Ochoa , comparó en términos impactantes el uso de estos dispositivos con “ponerse un microondas en la cabeza” , lo que generó preocupación y discusiones en las redes sociales. A continuación, conocé los detalles.

Los auriculares Bluetooth funcionan mediante la transmisión de señales de radiofrecuencia , una forma de radiación electromagnética no ionizante, muy similar en frecuencia a la de los hornos microondas, situándose alrededor de los 2,4 GHz .

Sin embargo, la diferencia entre ambos aparatos radica en la potencia de emisión : mientras un microondas doméstico opera entre 700 y 1.200 vatios, los auriculares utilizan solo unos milivatios, cantidades tan diminutas que "no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células” , según detalla Ochoa.

La Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés) mide cuánta energía de radiofrecuencia absorbe el cuerpo, y los valores de los audífonos están ampliamente por debajo de los límites internacionales de seguridad.

auriculares

Instituciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros cuerpos científicos revisaron la información disponible y, de acuerdo con el médico, "no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer" asociado al uso de estos dispositivos.

Así, desde el punto de vista de la física y la biología, la frecuencia compartida con los microondas no implica un riesgo equivalente, y la energía realmente recibida por nuestro cuerpo es insignificante. "No te estás friendo el cerebro por escuchar música", detalla en el video de TikTok.

Embed - “Un microondas en tu cabeza” Suena fuerte… y claro que asusta. A todos nos ha salido ese video que te deja pensando ¿y si sí?. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sí, Bluetooth y microondas usan ondas parecidas, pero la diferencia está en la energía. Un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células. La ciencia lo ha medido, literalmente. De hecho, la OMS y revisiones científicas recientes no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer por usar audífonos Bluetooth. ¿Riesgo cero absoluto? En ciencia casi nada lo es. Pero con lo que sabemos hoy: no te estás friendo el cerebro por escuchar música. Y si aún te da ansiedad, usar cable también está bien. Pero que no te de miedo. #drduck Referencias (PubMed / OMS): • WHO. Radiofrequency electromagnetic fields and public health. • Röösli M et al. Radiofrequency electromagnetic fields and health. Environ Res, 2022. • ICNIRP Guidelines on RF exposure, 2020–2023. @dr.patricio_ochoa “Un microondas en tu cabeza” Suena fuerte… y claro que asusta. A todos nos ha salido ese video que te deja pensando ¿y si sí?. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sí, Bluetooth y microondas usan ondas parecidas, pero la diferencia está en la energía. Un audífono usa cantidades diminutas, tan bajas que no pueden calentar tu cerebro, dañar neuronas ni alterar células. La ciencia lo ha medido, literalmente. De hecho, la OMS y revisiones científicas recientes no han encontrado evidencia sólida de daño cerebral o cáncer por usar audífonos Bluetooth. ¿Riesgo cero absoluto? En ciencia casi nada lo es. Pero con lo que sabemos hoy: no te estás friendo el cerebro por escuchar música. Y si aún te da ansiedad, usar cable también está bien. Pero que no te de miedo. #drduck Referencias (PubMed / OMS): • WHO. Radiofrequency electromagnetic fields and public health. • Röösli M et al. Radiofrequency electromagnetic fields and health. Environ Res, 2022. • ICNIRP Guidelines on RF exposure, 2020–2023. original sound - Dr. Duck

¿Son recomendables los auriculares?

Desde la perspectiva de la salud, los auriculares Bluetooth son seguros para el uso cotidiano, y no hay indicios de que afecten la longevidad o el funcionamiento cerebral.

Patricio Ochoa enfatiza que la comparación con un microondas es más ilustrativa y que "la realidad es mucho menos dramática", donde la exposición a las ondas de estos dispositivos es extremadamente baja.

Pero, advierte que, aunque la radiación no sea peligrosa, siempre hay mantener un volumen moderado para prevenir daños auditivos, que sí representan un riesgo documentado.

Para quienes aún se sienten incómodos con la idea de ondas electromagnéticas cerca del cerebro, los auriculares con cable siguen siendo una alternativa válida y confiable.

Además, los fabricantes siguen mejorando su eficiencia, garantizando el cumplimiento con todas las normativas internacionales y ofreciendo tecnología más avanzada, con menor consumo de energía y mejor aislamiento del ruido.