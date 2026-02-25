Inédito debate presidencial en Perú: 36 candidatos, seis días de propuestas y un proceso electoral histórico + Seguir en









El debate comenzará el 23 de marzo y finalizará el 1 de abril. Según determinaron las autoridades, los postulantes dividirán en grupos de 12 para cada fecha.

Perú profundiza la crisis política y afronta un nuevo proceso electoral. Wikipedia

Perú se encamina a una elección presidencial histórica e inédita: serán 36 candidatos competirán por la jefatura de Estado y participarán en un debate televisado sin antecedentes, que se desarrollará durante seis jornadas y en bloques de doce postulantes por fecha - del 23 de marzo y el 1 de abril - según informó el Jurado Nacional de Elecciones.

El formato responde a la atomización del mapa político y la falta de consenso en el país latinoamericano: la cantidad de aspirantes obligó a diseñar un esquema especial para ordenar el intercambio. La boleta, de 65 centímetros de largo, refleja esa dispersión y reúne perfiles de lo más variados: desde un exfutbolista de la selección nacional y un cómico televisivo hasta un prófugo de la justicia acusado de presunta corrupción.

El organismo electoral detalló que "habrá doce candidatos por día, divididos en cuatro grupos de tres integrantes cada uno para el intercambio de propuestas". Los debates abordarán ejes centrales como seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, corrupción, educación y empleo.

Encuestas y recambio en medio de la crisis En un escenario altamente competitivo, el exalcalde de Lima y candidato de derecha, Rafael López Aliaga, encabeza las encuestas con 13,4% de intención de voto. Lo sigue Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, con 9,7%, de acuerdo con un sondeo reciente de la consultora Datum.

El próximo presidente asumirá el 28 de julio y reemplazará al actual mandatario interino, el izquierdista José María Balcázar, quien tomó posesión la semana pasada en un contexto de fuerte inestabilidad institucional.

La volatilidad política ha sido la norma en los últimos años. Desde 2016, el país tuvo ocho presidentes: cuatro fueron removidos por el Congreso, dos renunciaron antes de enfrentar ese desenlace y solo uno logró completar su mandato interino. Las elecciones en Perú Más de 27,3 millones de ciudadanos están habilitados para votar el 12 de abril, cuando se elegirán presidente, 130 diputados y 60 senadores. image Serán 36 candidatos los que se presenten en la contienda electoral. Si ningún postulante supera el 50% de los sufragios, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. La misma tendrá lugar el 7 de junio de 2026. Estas fechas fueron establecidas oficialmente por el Ejecutivo peruano y el cronograma electoral fijado por las autoridades electorales.

