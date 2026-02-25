El S&P Merval se da vuelta y cae mientras que Mercado Libre se hunde casi 10% en Nueva York + Seguir en









El Gobierno incorporó un bono en dólares en las licitaciones quincenales con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones para cubrir vencimientos de julio.

El lunes, la cartera que conduce Luis Caputo anunció que sumará un bono en dólares que será licitado esta tarde. Depositphotos

El S&P Merval se da vuelta y cae este miércoles 25 de febrero, mientras que el riesgo país se ubica en los 540 puntos básicos. En Nueva York se destaca la pérdida de Mercado Libre por casi 10%. El foco del mercado está puesto en la cuarta licitación de deuda del año, en la que el Ministerio de Economía incorporará por primera vez un nuevo instrumento en moneda extranjera dentro de las habituales colocaciones en pesos.

En ese marco, el selectivo local cae 1% a 2.784.586,630 puntos básicos. Los papeles que más caen son: Grupo Supervielle (-2,2%), Cresud (-2%), y Metrogas (-1,7%). En Nueva York, Mercado Libre se hunde después de la presentación de su último balance.

La decisión sorprendió a los operadores. El lunes, la cartera que conduce Luis Caputo anunció que sumará un bono en dólares con el objetivo de captar hasta u$s2.000 millones para afrontar los vencimientos con bonistas privados previstos para julio. La Secretaría de Finanzas informó que, a partir de las próximas licitaciones quincenales, ofrecerá hasta u$s150 millones por subasta de este nuevo título. Además, se habilitará una segunda vuelta al día siguiente para ampliar la emisión por otros u$s100 millones.

Además, la Secretaría de Finanzas licitará siete títulos para enfrentar vencimientos por unos $7,2 billones de pesos. "Los operadores están atentos a la colocación del 'Bonar 2027', la cual apuntaría principalmente a aprovechar el fuerte crecimiento de los depósitos en dólares, con la intención de tentar a los ahorristas a través de un instrumento corto que les permita rentabilizar sus ahorros", dijo el economista Gustavo Ber.

"De lograrse satisfactorios resultados en las sucesivas licitaciones, lo cual resulta probable por las características intrínsecas del título, se podría ir avanzando en la refinanciación de vencimientos de julio sin acceder a los mercados internacionales, y en simultáneo con el objetivo de darle una mayor profundidad y desarrollo al mercado de capitales local", estimó.