Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista operó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa se ubicó en $1.432,91 para la compra y $1.487,76 para la venta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470, lo que implicó un rebote de $35 (+2,4%) respecto de la jornada previa.

El dólar blue terminó en los a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta , por lo cual la brecha con el oficial culminó en cero.

El dólar MEP cotiza a $1.475,07 y la brecha se ubica en el 0,3%.

El dólar Contado con Liquidación ( CCL ) opera a $1.485,99 y la brecha con el dólar oficial es del 1,1% .

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.494,39, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.410, según Binance.