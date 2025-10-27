SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

27 de octubre 2025 - 06:48

Elecciones 2025, el día después EN VIVO: resultados y repercusiones de la victoria con batacazo de La Libertad Avanza

Milei celebra el triunfo en lasurnas: el día después de las elecciones, ¿qué se espera para esta semana?

Por Presidencia

Se renovaron 127 diputados nacionales en todo el territorio de la República Argentina, y 24 senadores nacionales en ocho distritos: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El Gobierno ganó en provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza y obtuvo más de 40% de los votos a nivel nacional. Tras la victoria de La Libertad Avanza, Javier Milei lanzó una fuerte convocatoria a los gobernadores: “Queremos invitarlos a discutir los nuevos acuerdos”.

Bessent saludó la victoria de Milei: “Esperamos que continúen los pasos hacia una mayor libertad económica”

scott bessent y Javier Milei

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, felicitó al mandatario argentino Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias y superó el 40% de los votos a nivel nacional.

“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales, destacando el desempeño del oficialismo en los comicios.

Leé la nota completa.-

Resultados elecciones 2025: así queda el mapa provincia por provincia

La Libertad Avanza, el peronismo y las fuerzas provinciales redefinen el mapa de distribución del Congreso de la Nación. El mapa de Argentina se pinta de nuevos colores, mostrando un escenario de alta heterogeneidad política.

Leé la nota completa

image
Javier Milei obtiene un respaldo masivo en las urnas y consigue crédito para avanzar con sus reformas

Por Ariel Basile

La Libertad Avanza obtuvo más del 40% de los votos y encarará con fuerza renovada el segundo tramo de su gestión. El Congreso se dividirá en dos fuerzas mayoritarias y los espacios de centro serán árbitro de los proyectos. Ya comenzaron pase de factura en el PJ. El Gobierno, ante la necesidad de resolver internas y generar consensos.

Leé la nota completa

Javier Milei

