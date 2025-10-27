Elecciones 2025, el día después EN VIVO: resultados y repercusiones de la victoria con batacazo de La Libertad Avanza

Live Blog Post

Bessent saludó la victoria de Milei: “Esperamos que continúen los pasos hacia una mayor libertad económica”

scott bessent y Javier Milei

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, felicitó al mandatario argentino Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias y superó el 40% de los votos a nivel nacional.

“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales, destacando el desempeño del oficialismo en los comicios.

