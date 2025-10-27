Elecciones 2025, el día después EN VIVO: resultados y repercusiones de la victoria con batacazo de La Libertad Avanza

La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias en las elecciones 2025, con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Se definió la nueva composición del Congreso en un comicio clave para el Gobierno. Con el 67,85%, fue la participación más baja desde el regreso de la democracia, donde más de 12 millones de personas no fueron a votar. En tanto, los mercados tuvieron su primera reacción luego del triunfo del oficialismo.
Bessent saludó la victoria de Milei: “Esperamos que continúen los pasos hacia una mayor libertad económica”
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, uno de los asesores más cercanos al presidente Donald Trump, felicitó al mandatario argentino Javier Milei por el resultado de las elecciones legislativas, en las que La Libertad Avanza se impuso en 16 provincias y superó el 40% de los votos a nivel nacional.
“Felicitaciones al presidente @JMilei por las exitosas elecciones de medio término de La Libertad Avanza. El presidente Milei cuenta con un renovado mandato para el cambio”, escribió Bessent en sus redes sociales, destacando el desempeño del oficialismo en los comicios.
