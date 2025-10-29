Dólar blue hoy: a cuánto opera este miércoles 29 de octubre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue rebotó y dejó la brecha en tablas.

El dólar blue cotizó a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito y terminó en el mismo nivel que el tipo de cambio oficial.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 29 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470, lo que implicó un rebote de $35 (+2,4%) respecto de la jornada previa.

Valor del MEP hoy, miércoles 29 de octubre El dólar MEP cotiza a $1.475,07 y la brecha se ubica en el 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 29 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.485,99 y la brecha con el dólar oficial es del 1,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 29 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 29 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.494,39, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 29 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.410, según Binance.