Un Milei moderado celebró la victoria: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"

El Presidente aseguró que este resultado marcó "el punto bisagra" y dijo que "comienza la construcción de la Argentina grande".

El presidente Javier Milei celebró la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país y aseguró: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia ". Además, señaló que después de esta elección se pasó "el punto bisagra" y que ahora "comienza la construcción de la Argentina grande".

"Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", dijo con un tono moderado y dispuesto a hacer nuevos acuerdos en el Congreso. Celebró la victoria de oficialismos provinciales y destacó que son "actores racionales, pro capitalistas y a los que 1+1 les da 2". "Por eso queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos . Ahora sí, podremos convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", remarcó.

En ese sentido, reiteró su voluntad para acordar con el resto de las fuerzas y remarcó: "Tenemos la obligación de dejar de lado las diferencias partidarias y empezar a pensar como país", dijo y confió en que podrán trabajar en conjunto para "lograr los cambios que Argentina pide a gritos hace ya tantos años".

"El nuevo Congreso va a ser fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasaremos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de 6 a 20", sostuvo.

Por otro lado, agradeció a los votantes y celebró la implementación del nuevo sistema de votación: "Fue una maravillosa elección estrenando la Boleta Única Papel . Estamos a favor de un sistema democrático transparente".

Luego destacó el rol de cada uno de los funcionarios que formaron parte de su Gabinete en los últimos dos años y aseguró que este "resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno. Quiero darle las gracias a cada uno de ellos". Enumeró a todos ellos y cerró la interna que se había formado dentro de la Casa Rosada, con fuertes rumores de salidas a partir de este lunes.

Javier Milei prometió mantener el rumbo del Gobierno y aseguró: "Vamos a darles un futuro mejor"

Milei volvió a celebrar la victoria -LLA se impuso a nivel nacional con el 41% de los votos- y afirmó: "El país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio y somos reconocidos en el mundo entero por lo que hemos hecho".

De cara a sus próximos dos años de gestión, sostuvo que hay que "afianzar el camino reformista" que viene llevando el Gobierno para "consolidar el crecimiento y despliegue definitivo".

"Vamos a cumplir el contrato electoral con todos los que nos votaron y con quienes no nos votaron también, porque la Argentina grande es para todos", prometió y cerró: "Vamos a darles un futuro mejor, el futuro que se merecen".