El presidente Javier Milei celebró la contundente victoria de La Libertad Avanza en todo el país y aseguró: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia". Además, señaló que después de esta elección se pasó "el punto bisagra" y que ahora "comienza la construcción de la Argentina grande".
Un Milei moderado celebró la victoria: "Tendremos el Congreso más reformista de la historia"
El Presidente aseguró que este resultado marcó "el punto bisagra" y dijo que "comienza la construcción de la Argentina grande".
Milei, sobre el retorno de la calma en el dólar: "El riesgo kuka está más lejos"
Milei obtiene un respaldo masivo en las urnas y consigue crédito para avanzar con sus reformas
"Por fuera de los inadaptados de siempre, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos", dijo con un tono moderado y dispuesto a hacer nuevos acuerdos en el Congreso. Celebró la victoria de oficialismos provinciales y destacó que son "actores racionales, pro capitalistas y a los que 1+1 les da 2". "Por eso queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. Ahora sí, podremos convertir en leyes las consignas del Pacto de Mayo", remarcó.
En ese sentido, reiteró su voluntad para acordar con el resto de las fuerzas y remarcó: "Tenemos la obligación de dejar de lado las diferencias partidarias y empezar a pensar como país", dijo y confió en que podrán trabajar en conjunto para "lograr los cambios que Argentina pide a gritos hace ya tantos años".
"El nuevo Congreso va a ser fundamental para asegurar este cambio de rumbo. A partir del 10 de diciembre pasaremos a contar con 101 diputados en vez de 37 y en el Senado pasamos de 6 a 20", sostuvo.
Por otro lado, agradeció a los votantes y celebró la implementación del nuevo sistema de votación: "Fue una maravillosa elección estrenando la Boleta Única Papel. Estamos a favor de un sistema democrático transparente".
Luego destacó el rol de cada uno de los funcionarios que formaron parte de su Gabinete en los últimos dos años y aseguró que este "resultado no hubiera sido posible sin cada uno de los miembros de este gobierno. Quiero darle las gracias a cada uno de ellos". Enumeró a todos ellos y cerró la interna que se había formado dentro de la Casa Rosada, con fuertes rumores de salidas a partir de este lunes.
Javier Milei prometió mantener el rumbo del Gobierno y aseguró: "Vamos a darles un futuro mejor"
Milei volvió a celebrar la victoria -LLA se impuso a nivel nacional con el 41% de los votos- y afirmó: "El país entero confirmó su vocación de cambiar de forma irreversible el destino de la patria. Nos dedicamos a evitar que la Argentina caiga por el precipicio y somos reconocidos en el mundo entero por lo que hemos hecho".
De cara a sus próximos dos años de gestión, sostuvo que hay que "afianzar el camino reformista" que viene llevando el Gobierno para "consolidar el crecimiento y despliegue definitivo".
"Vamos a cumplir el contrato electoral con todos los que nos votaron y con quienes no nos votaron también, porque la Argentina grande es para todos", prometió y cerró: "Vamos a darles un futuro mejor, el futuro que se merecen".
