Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 a Independiente del Valle en el Arena MRV de Belo Horizonte y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025. Con un resultado global de 4-2, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli jugará la definición del certamen el 22 de noviembre en Asunción, frente al ganador de Lanús–Universidad de Chile.
El Atlético Mineiro de Sampaoli se metió en la final de la Copa Sudamericana
Con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, el conjunto brasileño derrotó al cuadro ecuatoriano y se clasificó al partido decisivo del torneo continental, que se disputará el 22 de noviembre en Asunción.
-
A Lanús se le escapó en el segundo tiempo e igualó con la U. de Chile de visitante
-
Otra vez violencia: hinchas de U. de Chile apedrearon el micro que transportaba a Lanús
Con esta victoria, el "Galo" accedió a su segunda final continental en dos años y buscará sumar un nuevo título internacional bajo la conducción del técnico argentino Jorge Sampaoli, quien destacó el carácter y la intensidad de su equipo tras el encuentro.
Atlético Mineiro fue más y alcanzó la final de la Copa Sudamericana
El conjunto brasileño mostró su superioridad desde el inicio del encuentro, aunque debió enfrentarse a un inspirado Guido Villar, arquero de los ecuatorianos, que contuvo varias llegadas claras.
Sin embargo, a los 36 minutos, un error en la salida visitante derivó en la apertura del marcador: Guilherme Arana empujó la pelota al fondo de la red tras una serie de rebotes.
Casi sobre el final de la primera etapa, otro desacierto defensivo de los dirigidos por Javier Rabanal permitió el segundo tanto local. Dudu recuperó en mitad de cancha y asistió a Bernard, que definió con calidad por encima del guardameta.
En el complemento, Claudio Spinelli descontó a los 18 minutos luego de un rebote corto de Everson, devolviendo la ilusión a Independiente del Valle.
Pero diez minutos después, un nuevo error defensivo le permitió a Hulk quedar mano a mano con Villar y sentenciar el 3-1 definitivo con una potente definición.
Dejá tu comentario