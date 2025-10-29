El Atlético Mineiro de Sampaoli se metió en la final de la Copa Sudamericana







Con goles de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, el conjunto brasileño derrotó al cuadro ecuatoriano y se clasificó al partido decisivo del torneo continental, que se disputará el 22 de noviembre en Asunción.

Atlético Mineiro se hizo fuerte de local y alcanzó la final de la Copa Sudamericana.

Atlético Mineiro venció este martes por 3-1 a Independiente del Valle en el Arena MRV de Belo Horizonte y se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2025. Con un resultado global de 4-2, el equipo dirigido por Jorge Sampaoli jugará la definición del certamen el 22 de noviembre en Asunción, frente al ganador de Lanús–Universidad de Chile.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con esta victoria, el "Galo" accedió a su segunda final continental en dos años y buscará sumar un nuevo título internacional bajo la conducción del técnico argentino Jorge Sampaoli, quien destacó el carácter y la intensidad de su equipo tras el encuentro.

Atlético Mineiro fue más y alcanzó la final de la Copa Sudamericana Embed El conjunto brasileño mostró su superioridad desde el inicio del encuentro, aunque debió enfrentarse a un inspirado Guido Villar, arquero de los ecuatorianos, que contuvo varias llegadas claras.

Sin embargo, a los 36 minutos, un error en la salida visitante derivó en la apertura del marcador: Guilherme Arana empujó la pelota al fondo de la red tras una serie de rebotes.

Embed ¡PARA QUE LO FESTEJE SAMPA! Guilherme Arana capturó un rebote y puso el 1-0 de Atlético Mineiro vs. Independiente Del Valle en la vuelta de la semi de la CONMEBOL #Libertadores.



Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/g66t3TLrM7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025 Casi sobre el final de la primera etapa, otro desacierto defensivo de los dirigidos por Javier Rabanal permitió el segundo tanto local. Dudu recuperó en mitad de cancha y asistió a Bernard, que definió con calidad por encima del guardameta.

Embed GOLAZO DEL GALO: recuperación, conducción y asistencia de Dudu para Bernard, quien definió con calidad para el 2-0 del Atlético Mineiro de Sampaoli vs. Independiente Del Valle.



Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nDoiNzgA9b — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025 En el complemento, Claudio Spinelli descontó a los 18 minutos luego de un rebote corto de Everson, devolviendo la ilusión a Independiente del Valle. Embed CLAUDIO PAUL SIEMPRE ESTÁ: Spinelli aprovechó un rebote de Everson y puso el 1-2 (2-3 global) de Indepdiente Del Valle ante Atlético Mineiro.



Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/GkDtXlZV00 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025 Pero diez minutos después, un nuevo error defensivo le permitió a Hulk quedar mano a mano con Villar y sentenciar el 3-1 definitivo con una potente definición. Embed LA ARRANCÓ EVERSON Y LA TERMINÓ HULK: golazo del Atlético Mineiro de Sampa para el 3-1 ante Independiente Del Valle.



Mirá las semis de la CONMEBOL #Sudamericana por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V4UbO7sRH7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 29, 2025