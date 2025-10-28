SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025 - 17:07

Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 28 de octubre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas cayeron por segunda jornada consecutiva.

El dólar oficial minorista operó a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.432,91 para la compra y $1.487,76 para la venta.

Las reservas brutas internacionales retrocedieron en u$s288 millones. De este modo, cerraron la jornada en los u$s40.771 millones, su tercer valor más bajo del mes.

Mientras tanto, el BCRA reportó una importante baja de las tasas nominales anuales (TNA) para los plazos fijos mayoristas. La TAMAR pasó del 54,88% al 58,50%, mientras que la BADLAR lo hizo desde el 48,63% al 49,44%.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 28 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.470, lo que implicó un rebote de $35 (+2,4%) respecto de la jornada previa.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 28 de octubre

El dólar blue terminó en los a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, por lo cual la brecha con el oficial culminó en cero.

Valor del MEP hoy, martes 28 de octubre

El dólar MEP cotiza a $1.475,07 y la brecha se ubica en el 0,3%.

Valor del dólar CCL hoy, martes 28 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.485,99 y la brecha con el dólar oficial es del 1,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 28 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 28 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.494,39, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 28 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.410, según Binance.

