Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 28 de octubre

El dólar oficial minorista en el Banco Nación cedió el lunes, postelectoral, a $1.460 mientras que el mayorista, que había terminado el viernes a $1.492, se desplomó a $1.435, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto, el blue cedió $60 (-3,9%) y cerró a $1.425 para la compra y a $1.465 para la venta,. La bolsa porteña escaló 30% medido en dólares, mientras que las acciones argentinas que operan en Wall Street volaron hasta casi un 50% y los bonos saltaron hasta 24% tras los resultados electorales que marcaron un fuerte triunfo de La Libertad Avanza (LLA).