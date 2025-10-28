SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025 - 07:48

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este martes 28 de octubre

pesoss-dollar-dolarizacion.jpg
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial minorista en el Banco Nación cedió el lunes, postelectoral, a $1.460 mientras que el mayorista, que había terminado el viernes a $1.492, se desplomó a $1.435, según los operadores de la city consultados por Ámbito. En tanto, el blue cedió $60 (-3,9%) y cerró a $1.425 para la compra y a $1.465 para la venta,. La bolsa porteña escaló 30% medido en dólares, mientras que las acciones argentinas que operan en Wall Street volaron hasta casi un 50% y los bonos saltaron hasta 24% tras los resultados electorales que marcaron un fuerte triunfo de La Libertad Avanza (LLA).

Este martes, se seguirá de cerca cómo seguirá el mercado, en un día clave en donde vence la Lelink D3105, muy demandada por el rendimiento implícito del tipo de cambio que tenía esta letra previo a las elecciones. Al mismo tiempo, se seguirá la dinámica de las tasas de interés que siguieron subiendo pese al renovado optimismo en el Gobierno.

Dólar hoy: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre

El dólar oficial minorista operó a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa se ubicó en $1.384,20 para la compra y $1.451,78 para la venta.

El día después: las tres fechas claves que sigue el mercado para anticipar qué pasará con el dólar

Tres eventos financieros concentrarán la atención tras los comicios y serán clave para definir si continúa la calma cambiaria o vuelve la presión sobre el billete verde.

