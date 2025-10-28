Un exFMI instó a Javier Milei a liberar el tipo de cambio y advirtió: "Argentina está condenada a repetir el mismo error"

Robin Brooks afirmó que el triunfo de La Libertad Avanza representa una oportunidad para dejar flotar el peso. Cuestionó la política cambiaria del Gobierno y alertó que la sobrevaluación “solo agravará la crisis”.

El execonomista senior del FMI , Robin Brooks, volvió a cuestionar la estrategia cambiaria del Gobierno de Javier Milei y consideró que la victoria oficialista en las legislativas representa “una oportunidad histórica” para liberar por completo el tipo de cambio . Según el analista, la persistencia de un peso sobrevaluado “solo posterga una crisis inevitable”.

En un análisis publicado tras los comicios, Brooks sostuvo que la contundente victoria de Milei debería marcar un punto de inflexión. “Argentina debe romper con su historial y permitir que el peso flote libremente . Todo indica que no se avanzará en ese sentido”, señaló el economista, hoy investigador senior en la Brookings Institution.

El exfuncionario del Fondo Monetario Internacional advirtió que los últimos meses evidenciaron “una grave crisis con fuga de capitales” , síntoma de una sobrevaluación del peso, y consideró que los defensores del tipo de cambio fijo “ignoran que la prima de riesgo solo aparece cuando existe un desalineamiento fundamental”. “Este es el momento ideal para corregir la situación”, insistió.

A su juicio, los argentinos “votaron con sus acciones”, retirando capitales y gastando en el exterior, mientras los flujos internacionales hacia mercados emergentes se mantuvieron sólidos, “excepto en Argentina”. Por ello, recomendó avanzar hacia una flotación total del peso, independencia del Banco Central y el abandono de los esquemas de fijación cambiaria que, dijo, “siempre terminan en devaluaciones abruptas”.

Además, el consultor cuestionó a quienes aseguraban que la depreciación de la moneda nacional respondía al riesgo de que triunfe una fuerza opositora al oficialismo nacional. En primer lugar, señaló que “desde el punto de vista conceptual es imposible separar la prima de riesgo de la sobrevaluación, ya que la prima solo surge ante un catalizador si hay un desalineamiento fundamental y, en este caso, el hecho de que el peso cayera en la previa electoral confirma la visión de que estaba sobrevaluado”.

“Segundo, los propios argentinos parecen coincidir con la idea de la sobrevaluación del peso. Por eso hubo fuga de capitales antes de las elecciones y muchos argentinos, motivados por los altos precios locales, realizaron sus compras en el exterior. Si bien existen muchas razones para dudar de los modelos de valoración de monedas, en este episodio los argentinos votaron con sus acciones. Tercero, en los últimos meses los flujos de capital hacia mercados emergentes fueron muy sólidos, pero no hacia Argentina; el mercado internacional también parece coincidir en que el peso está sobrevaluado”, agregó.

Y concluyó: “Se habría ahorrado mucho tiempo y preocupación en las últimas semanas si el país se hubiera librado de la incertidumbre sobre una posible devaluación. Argentina debería seguir el camino del resto de América Latina, dar independencia plena a su banco central y permitir la flotación de su moneda. Si eso no ocurre ahora, el país está condenado a repetir siempre el mismo error".

Tuit Robin Brooks

Luis Caputo ya se había cruzado con Robin Brooks

No es la primera vez que el economista norteamericano genera fricciones con el ministro de Economía, Luis Caputo. En 2024, tras pronosticar que una devaluación era “inevitable”, Brooks fue duramente cruzado por el funcionario. “Si fuera un gurú, trabajaría en Wall Street y no en el IIF dando opiniones”, ironizó Caputo en redes sociales.

Brooks, sin embargo, posee una extensa trayectoria en los mercados internacionales: fue estratega de monedas en Goldman Sachs y Brevan Howard, además de economista jefe del Institute of International Finance (IIF). Actualmente, investiga políticas macroeconómicas y financieras en la Brookings Institution, donde mantiene su posición crítica hacia los controles cambiarios argentinos.