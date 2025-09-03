Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 3 de septiembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El Gobierno decidió intervenir en la plaza cambiaria para controlar la escalada del dólar.

El dólar oficial operó a $1.336.46 para la compra y a $1.378,91 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete cotizó a $1.335 para la compra y $1.375 para la venta.

El dólar blue se vendió a $1.370, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, miércoles 3 de septiembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, arrancó la jornada en los $1.380, para luego retroceder y terminar en los $1.361, $11 por debajo del cierre previo.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, miércoles 3 de septiembre El dólar blue operó a $1.370 y la brecha con el oficial mayorista se ubicó en 0,6% a favor de la divisa paralela.

Valor del MEP hoy, miércoles 3 de septiembre El dólar MEP cotiza a $1.368,32 y la brecha contra el mayorista es de 0,5%.

Valor del dólar CCL hoy, miércoles 3 de septiembre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.370,78, por lo cual la brecha es de 0,7%. Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 3 de septiembre El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50. Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 3 de septiembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.366,07, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, miércoles 3 de septiembre El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s111.092, según Binance.