El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre, en la previa de las elecciones legislativas







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue acumula un alza de $80 en lo que va del mes. Depositphotos

El dólar blue anotó su mayor suba semanal de octubre, justo en la previa de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo domingo 26 de octubre. Sucedió en sintonía con aumentos en el resto de las cotizaciones, lo cual refleja que la demanda de cobertura en moneda "dura" no cesó pese a la intervención tanto del Gobierno local como desde EEUU para contener las presiones.

Este viernes el informal cerró a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. De este modo, los precios no variaron respecto de la jornada previa.

Sin embargo, en el acumulado semanal se verificó un alza de $40 (+2,7%), la mayor desde la semana que terminó el 19 de septiembre. En lo que va del mes, el blue trepó $80 (+5,5%).

En este marco, la brecha con el tipo de cambio oficial culminó esta rueda en el 2,2%, una cifra algo menor a la del jueves.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 24 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.492, unos $13 por encima del cierre del jueves. De este modo, en la última rueda previa a las elecciones quedó a solo 50 centavos del techo de la banda.

Valor del MEP hoy, viernes 24 de octubre El dólar MEP cotiza a $1.549,46 y la brecha con el dólar oficial se ubica en 3,9%. Valor del dólar CCL hoy, viernes 24 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.569,73 y la brecha con el dólar oficial es del 5,2%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 24 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.969,50. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 24 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.546,32, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 24 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s110.447, según Binance.