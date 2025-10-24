EEUU envía el portaaviones más grande del mundo cerca de las costas de Venezuela







El Pentágono anunció el despliegue del "USS Gerald Ford" como forma de la escalada militar de la gestión de Donald Trump

Así luce el USS Ford, el portaaviones más grande del mundo, que contiene un reactor nuclear en su interior, y se dirigirá a las costas de Venezuela en los próximos días.

En una escalada que solo parece acrecentarse, EEUU confirmó este viernes a través de la cuenta oficial del Pentágono que "el Grupo de Ataque del Portaaviones Gerald R. Ford", que incluye al portaaviones más grande del mundo, se dirigirá "al área de responsabilidad (AOR) del Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM)“ es decir, hacia las costas caribeñas aledañas a Venezuela.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, agregó que “La mayor presencia de fuerzas estadounidenses en el USSOUTHCOM AOR reforzará la capacidad de Estados Unidos para detectar, vigilar y desbaratar actores y actividades ilícitas que comprometen la seguridad y prosperidad de la patria de Estados Unidos y nuestra seguridad en el hemisferio occidental“, en un comunicado subido a su cuenta de X.

In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025 El enorme despliegue de EEUU en el sur del Caribe y las características del USS Ford Desde que inicio la escalada de tensiones con Venezuela y ahora también con Colombia, se desplegaron más de 6000 marineros e infantes de marina en ocho buques de guerra en la sur del Caribe. Si llega todo el grupo de ataque del USS Ford, eso podría traer cerca de 4500 marineros más, así como los nueve escuadrones de aviones asignados a la nave.

Actualmente, el USS Ford, se encuentra en el mar Mediterráneo, en lun puerto en Croacia. La enorme embarcación pesa más de 100.000 toneladas, y fue diseñado para para lanzar y recuperar aeronaves con mayor frecuencia y apoyar operaciones conjuntas con sus miles de marineros a bordo.

El portaaviones más grande del mundo, inicio su servicio en 2017 y tiene capacidad para albergar 75 aviones militares, incluso, los F-18 Super Hornet y el E-2 Hawkeye, que pueden actuar como sistema de alerta temprana. Como si fuera poco, el Uss Ford cuenta en su interior con un reactor nuclear. Él arsenal militar estadounidense cuenta con 11 portaaviones, por lo que son un recurso escaso, a pesar y sus calendarios suelen fijarse con mucha antelación, lo que aún hace más destacable lo excepcional de la situación en las costas del norte de Venezuela.