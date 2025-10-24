La pareja de Lourdes Fernández declaró ante la Justicia y negó haberla secuestrado

“No le toqué un pelo”, dijo Leandro García Gómez al declarar ante el juez y negar las acusaciones de secuestro y violencia de género contra la exintegrante de Bandana.

Leandro Esteban García Gómez , pareja de la exintegrante Bandana Lourdes Fernández , negó este viernes haber secuestrado a la cantante durante su declaración indagatoria ante el juez Diego Javier Slupski , titular del Juzgado Criminal y Correccional N.º 13 , y la fiscal Silvana Russi , de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 43 .

El hombre, detenido el jueves tras un operativo en su departamento de Palermo , aseguró que Fernández permanecía con él por voluntad propia y que había decidido alejarse de su madre, Mabel , quien fue la que impulsó las denuncias por violencia de género y la búsqueda por desaparición.

Durante la audiencia, García Gómez se negó a responder preguntas , pero sí brindó una breve exposición para rechazar las imputaciones en su contra. “ No le toqué un pelo ”, dijo ante el magistrado, desmintiendo los testimonios de familiares y allegados de la artista que habían señalado episodios de agresión física.

También se refirió a los rumores sobre un posible consumo de drogas por parte de Fernández, y aseguró que la cantante “ no se droga ”, admitiendo que él sí consume estupefacientes . “ El único que se droga soy yo ”, expresó en su declaración, según trascendió de fuentes judiciales.

La causa continúa en trámite mientras la Justicia intenta establecer en qué circunstancias fue hallada Lourdes Fernández dentro del domicilio del acusado, luego de que su madre denunciara su desaparición. La excantante aún no se presentó a declarar ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema , que busca tomarle testimonio para esclarecer lo sucedido durante los días previos a su aparición y definir si existieron hechos de violencia o privación de libertad.

Quién es Leandro García Gómez, la expareja de Lourdes de Bandana que fue detenido

Leandro Esteban García Gómez es un empresario de 47 años que, hasta esta semana, no había tenido relevancia en la agenda pública. Sin embargo, en las últimas horas fue detenido en su departamento de Palermo, luego de una orden judicial acusado de retener a su expareja Lourdes Fernández, la cantante integrante del grupo Bandana.

Durante la mañana, luego de la denuncia por desaparición que hizo la madre de Fernández, el empresario fue visto saliendo de su edificio y respondió con una frase evasiva ante los periodistas: “Que vuelva Cristina ya. Esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país”.

En ese momento, todavía no había una orden de allanamiento ni una acusación formal en su contra. Sin embargo, se hablaba de sus antecedentes de violencia de género contra Fernández, quién lo denunció en dos ocasiones por golpes y maltratos. Por ese motivo la Justicia lo ubicó como el principal sospechoso cuando se desplegó el operativo para encontrar a la ex miembro de Bandana.

En este marco, Lissa Vera, compañera de Lourdes en Bandana, declaró ante la Justicia que García Gómez era “una persona muy peligrosa” y que la cantante sufría situaciones de violencia desde hacía años. “Siempre la saboteó: shows, viajes, pasajes", dijo Vera, quien además afirmó que la cantante habría sufrido una lesión en una costilla y que pidió una medida perimetral para protegerse.