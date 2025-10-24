EEUU: el Pentágono recibió una donación anónima de u$s130 millones para pagar sueldos militares







La noticia provocó reacciones inmediatas entre legisladores, debido a lo inusual del caso y a la posibilidad de que la medida vulnere la Ley Antideficiencia.

La donación privada al Pentágono generó controversia en EE.UU. por su posible conflicto con la ley que regula el uso de fondos públicos.

El Pentágono informó este viernes que recibió una donación de u$s130 millones realizada por un benefactor anónimo con el objetivo de financiar los pagos y beneficios del personal militar mientras se mantiene el cierre del gobierno de los Estados Unidos, iniciado el 1° de octubre.

El vocero del Departamento de Defensa, Sean Parnell, explicó que el aporte se realizó bajo la denominada “autoridad general de aceptación de obsequios”, un mecanismo que permite al Pentágono recibir fondos externos en situaciones excepcionales. La única condición impuesta por el donante fue que el dinero se destine exclusivamente a cubrir los salarios de las tropas hasta que el Congreso apruebe un nuevo presupuesto.

Polémica por posible violación de normas presupuestarias La noticia provocó reacciones inmediatas en redes sociales y entre legisladores, debido a lo inusual del caso y a la posibilidad de que la medida vulnere la Ley Antideficiencia, que prohíbe a las agencias federales gastar recursos más allá de las asignaciones aprobadas o aceptar servicios voluntarios.

El Gobierno estadounidense enfrenta actualmente el segundo cierre más prolongado de su historia, y miles de empleados públicos ya dejaron de cobrar sus sueldos. En este contexto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que habilita al Pentágono a redirigir fondos de investigación y desarrollo para sostener temporalmente los pagos a las fuerzas armadas, aunque desde el Congreso advirtieron que se trata de una solución parcial.

Según cifras oficiales, el país cuenta con 1,3 millones de militares en servicio activo, y el presupuesto solicitado por la Administración Trump para este año ronda los u$s600.000 millones solo en salarios. El Departamento de Defensa aún no aclaró cómo será distribuido el dinero donado ni si alcanzará para cubrir todos los haberes pendientes.

Mientras tanto, el cierre del Gobierno continuará al menos hasta la próxima semana, dejando a buena parte del personal federal sin ingresos desde el 10 de octubre.