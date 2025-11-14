Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 14 de noviembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

El dólar oficial terminó a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cedió a $1.382,14 para la compra y a $1.433,50 para la venta.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cayó a $1.406 .

El dólar blue se ubicó en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL operó en $1.486,11 y la brecha con el dólar oficial quedó en el 5,7%.

El dólar MEP cotizó a $1.462,04 y la brecha con el dólar oficial fue de 4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 14 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.485,92, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 14 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s98.240, según Binance.