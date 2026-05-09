Péter Magyar asumió como primer ministro de Hungría y prometió "cambiar el sistema"

El líder del Partido Tisza reemplazó a Viktor Orbán tras imponerse en las elecciones parlamentarias y abrirá un mandato de cuatro años.

Péter Magyar juró este sábado como nuevo primer ministro de Hungría , luego de recibir el respaldo de la Asamblea Nacional, tras derrotar a la coalición que lideraba Viktor Orbán. Con su llegada al poder, el dirigente del Partido Tisza iniciará un mandato de cuatro años.

En su discurso inaugural, Magyar afirmó que el nuevo Gobierno recibió un mandato no solo para modificar su conformación, sino también para “cambiar el sistema” . Además, se comprometió a servir al país en lugar de “gobernar sobre él” , con un mensaje centrado en la reconciliación, la renovación democrática y la unidad nacional.

La votación parlamentaria se realizó durante la sesión inaugural de la nueva Asamblea Nacional. De los 199 miembros del Parlamento, 195 emitieron su voto : hubo 140 apoyos , 54 rechazos y una abstención , lo que le permitió alcanzar la mayoría necesaria para ser elegido primer ministro.

Magyar sostuvo que su administración “será el Gobierno de todos los húngaros” y buscó marcar una diferencia con la etapa anterior, al enfatizar la inclusión y la igualdad de dignidad para todos los ciudadanos.

El ascenso del líder de Tisza quedó consolidado después de las elecciones parlamentarias del 12 de abril , en las que su espacio derrotó a la alianza gobernante de Fidesz y el Partido Popular Demócrata Cristiano ( KDNP ), encabezada por Orbán.

En esos comicios, el Partido Tisza obtuvo 141 de los 199 escaños, lo que le garantizó una mayoría de dos tercios en el nuevo Parlamento. El resultado significó un fuerte cambio político en Hungría y el cierre de una larga etapa dominada por Orbán.

Quién es Péter Magyar

Nacido en marzo de 1981, Magyar estudió Derecho y Humanidades en la Universidad Católica Pázmány Péter. Antes de dar el salto a la primera línea política, trabajó como juez en prácticas y abogado.

Luego ocupó cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en otras instituciones gubernamentales. En 2024, fue elegido líder del Partido Tisza y también miembro del Parlamento Europeo. Mientras tanto, simpatizantes de Tisza celebraban en la plaza Kossuth, frente al Parlamento en Budapest, donde estaba previsto que Magyar pronunciara otro discurso ante sus seguidores.