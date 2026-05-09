Navone derribó al número 5 del mundo en Roma y firmó el mejor triunfo de su carrera + Seguir en









El argentino venció al canadiense Félix Auger-Aliassime en casi tres horas de batalla con doble tie-break y avanzó a la tercera ronda del Foro Italico. Tirante también brilló, mientras Etcheverry cayó en un partido donde estuvo a punto de dar el golpe.

El argentino se impuso por 7-6(4) y 7-6(5) en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 53 minutos de juego. Prensa AAT

Mariano Navone consiguió el mejor triunfo de su carrera al derrotar al canadiense y número 5 del mundo Félix Auger-Aliassime para meterse en la tercera ronda del Masters de Roma. El argentino se impuso por 7-6(4) y 7-6(5) en un encuentro que se extendió durante 2 horas y 53 minutos de juego. El resultado sacude el tablero del quinto Masters 1000 de la temporada y consolida a Navone como uno de los tenistas argentinos en mejor forma del momento, en una tierra batida que históricamente ha sido el piso favorito de la escuela nacional.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los parciales fueron muy igualados y contaron con el detalle de que Auger-Aliassime llegó a sacar para quedarse con ambos sets. Sin embargo, Navone demostró una gran actitud para recuperarse y forzar los tie-breaks, en los que finalmente se terminaría imponiendo. En el final del encuentro, el canadiense terminó totalmente acalambrado por lo exigente del desarrollo del juego y con serias complicaciones para trasladarse. La imagen del número 5 del mundo retirándose del court entre calambres habla de la intensidad que impuso el argentino durante casi tres horas en el Foro Italico.

Otro de los argentinos que consiguió un gran triunfo este sábado fue Thiago Tirante, quien derrotó al británico Cameron Norrie (17°) por 6-3 y 7-5, y avanzó a la tercera ronda, donde se cruzará con el italiano Flavio Cobolli (10°) o el francés Térence Atmane. La dupla Navone-Tirante en tercera ronda del Masters de Roma es uno de los mejores resultados colectivos del tenis argentino en lo que va de la temporada sobre polvo de ladrillo, el piso donde la escuela nacional acumula más tradición y más victorias históricas.

El único argentino que no consiguió un resultado positivo en la jornada fue Tomás Etcheverry (24°), que jugó un gran partido ante el italiano Mattia Bellucci pero terminó cayendo 5-7, 6-2 y 6-3. En la rama femenina, Solana Sierra dio pelea pero no pudo ante la estadounidense y número 4 del mundo Coco Gauff, quien se impuso por 5-7, 6-0 y 6-4. La caída de Etcheverry, que dominó el primer set, deja un sabor agridulce en una jornada que de lo contrario habría sido perfecta para la delegación albiceleste en el Foro Italico.

Cerúndolo va por el golpe ante Musetti y Argentina sigue en carrera en Roma El rival de Navone en la tercera ronda será el ganador del partido entre el brasilero Joao Fonseca (27°) y el serbio Hamad Medjedovic, un choque entre dos de las promesas más rutilantes del circuito. Cualquiera de los dos representará un desafío formidable para el argentino, aunque el nivel mostrado ante Auger-Aliassime sugiere que Navone está en condiciones de competirle a cualquiera sobre tierra batida en este momento de la temporada.

La actividad para los argentinos en este Masters de Roma continuará el domingo, cuando Francisco Cerúndolo (25°) vaya por el golpe ante el local Lorenzo Musetti (8°). El partido entre Cerúndolo y Musetti —uno de los favoritos del público italiano— será el duelo más exigente del domingo para el contingente argentino, y una victoria del cordobés pondría a la Argentina con tres representantes en la tercera ronda de Roma, un hito que reflejaría el excelente momento que atraviesa el tenis nacional en la antesala de Roland Garros.

Temas Roma

Tenis