El dólar oficial superó este jueves los $1.500, al cerrar a $1.459,66 para la compra y a $1.509,37 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete trepó $10 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre
Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 19 de septiembre
Por su parte, el dólar blue aumentó a $1.510, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 19 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.474,50, a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.
A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 19 de septiembre
El dólar blue ascendió $20 a $1.510 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 2,4%.
Valor del MEP hoy, viernes 19 de septiembre
El dólar MEP saltó $50 a $1.536,50 y la brecha contra el mayorista llegó al 4,2%.
Valor del dólar CCL hoy, viernes 19 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló más de $64 a $1.564,10, por lo cual la brecha escaló al 6,1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.
Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,90, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.510, según Binance.
