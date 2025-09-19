SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de septiembre 2025 - 00:00

Dólar hoy: a cuánto cotiza este viernes 19 de septiembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Se siguen drenando las reservas del BCRA para frenar el dólar oficial.

Se siguen drenando las reservas del BCRA para frenar el dólar oficial.

Depositphotos

El dólar oficial superó este jueves los $1.500, al cerrar a $1.459,66 para la compra y a $1.509,37 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA). En tanto, en el Banco Nación (BNA), el billete trepó $10 a $1.445 para la compra y $1.495 para la venta.

Por su parte, el dólar blue aumentó a $1.510, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city.

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 19 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cerró estable a $1.474,50, a centavos por debajo del techo de la banda, hoy en $1.474,83.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar blue ascendió $20 a $1.510 para la venta y la brecha con el oficial mayorista alcanzó el 2,4%.

Valor del MEP hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar MEP saltó $50 a $1.536,50 y la brecha contra el mayorista llegó al 4,2%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) escaló más de $64 a $1.564,10, por lo cual la brecha escaló al 6,1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.943,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 19 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.542,90, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 19 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s117.510, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias