Roger Waters apuntó contra Javier Milei por su apoyo a Israel







El fundador de Pink Floyd arremetió contra mandatarios de todo el mundo por respaldar los ataques de Israel en la Franja de Gaza, considerados por la ONU como un genocidio.

Roger Waters criticó a mandatarios de todo el mundo por no condenar los ataques de Israel contra Gaza.

El reconocido cantante británico Roger Waters hizo un duro video en sus redes sociales contra mandatarios de todo el mundo que permanecen en silencio o apoyan los ataques de Israel sobre Gaza, los cuales fueron calificados de genocidio por la ONU. El fundador de Pink Floyd escupió después de pronunciar el nombre de Javier Milei, junto con los de otros líderes internacionales como Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Daniel Noboa.

Además, lanzó una advertencia: "Somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos".

En un video viralizado en las redes sociales, Waters cruzó a varios líderes mundiales. "Mr. Starmer, presidente Trump, Emmanuel Macron, Netanyahu, Noboa en Ecuador, Milei en Argentina. Este es el final del camino para ustedes. Nosotros somos muchos, ustedes unos pocos y no somos roedores, somos seres humanos", apuntó el músico, que volvió a pronunciarse en defensa de Palestina.

A su vez, hizo una analogía para rechazar el conflicto bélico que se desató el 7 de octubre de 2023 tras los ataques del grupo terrorista Hamas contra Israel. "No nos vamos a mover un centímetro de su Armagedón. Hay un niño en la carretera. Ese niño está solo e indefenso. No vamos a permitir que ustedes arrojen a ese niño a la zanja", sostuvo Waters.

Respecto a la guerra, apuntó en particular contra Israel y remarcó: "Hoy estamos todos aquí para apoyar a nuestros hermanos y hermanas de Palestina. La gran mayoría de la gente común de todo el mundo exige el fin del crimen atroz que Israel está cometiendo no solo en Gaza, sino también en el resto de la Palestina ocupada".

"El crimen atroz es el sionismo, que ahora nuestros líderes fingen ignorar porque les incomoda cuando echan un vistazo de reojo y les recuerda nuestra propia historia colonial atroz en América del Norte y del Sur, Australasia y, no lo olvidemos, África", agregó en esta línea. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rogerwaters/status/1967098968489459778&partner=&hide_thread=false I made this video last Wednesday at the request of some fellow artists in Germany. I hope it was used. Anyway here it is because it represents the voice of reason. pic.twitter.com/Lle8J4iZ1z — Roger Waters (@rogerwaters) September 14, 2025 La ONU concluyó que Israel comete un genocidio en Gaza Israel comete genocidio en Gaza, denunció la Comisión Internacional Independiente de las Naciones Unidas que presentó un informe en el que también responsabilizó a altos cargos israelíes, como el primer ministro, Benjamín Netanyahu, por "incitar" a cometer estos actos. En detalle, el estudio sobre Gaza se basa sobre los cinco actos genocidas definidos por el derecho internacional y asegura que existen pruebas de que al menos cuatro de ellos fueron cometidos desde el inicio de la guerra contra Hamás, en octubre de 2023. Ante las acusaciones, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel rechazó categóricamente el documento, al que calificó de "distorsionado y falso".