Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 19 de septiembre







Descubrí todas las fechas en las que el organismo otorgará los haberes de septiembre, que llegarán con una actualización.

La ANSES confirmó el calendario de pagos de septiembre.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) publicó el calendario de pagos oficial de septiembre 2025. En este, los beneficiarios de todas sus prestaciones podrán observar cuándo cobrarán los haberes del mes siguiente, según el último número de sus respectivos DNI.

Por otro lado, el Gobierno Nacional confirmó que los montos de las asignaciones, pensiones y jubilaciones del organismo recibirán un aumento del 1,9% este mes. Esto se debe a que se agregará el porcentaje de inflación registrado en julio, como bien fue establecido en el Decreto de Movilidad Jubilatoria.

Cuándo cobro ANSES: calendario de pagos de septiembre 2025 ANSES.jpg

Estas serán las fechas de cobro confirmadas por ANSES para todas sus prestaciones en septiembre:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 4:martes 16 de septiembre

DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre

DNI terminados en 6: jueves 18 de septiembre

DNI terminados en 7: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 8: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 9: marte 23 de septiembre Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de septiembre Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Mes a cobrar: septiembre Todas las terminaciones de DNI: del martes 9 de septiembre al viernes 10 de octubre Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de septiembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Mes a cobrar: septiembre Todas las terminaciones de DNI: lunes 8 de septiembre al viernes 10 de octubre Prestación por Desempleo Plan 1 DNI terminados en 0 y 1: viernes 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: lunes 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: martes 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: jueves 25 de septiembre Prestación por Desempleo plan 2 Todas las terminaciones de documento: miércoles 3 de septiembre al viernes 10 de octubre

