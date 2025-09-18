Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de septiembre

El dólar sigue bajo presión creciente. Este miércoles, el mayorista superó el techo de la banda de flotación y el Banco Central volvió a intervenir con ventas directas por primera vez desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: usó u$s53 millones. La preocupación pasa por la posible sangría de reservas cuando aún faltan más de cinco semanas para las elecciones.
Bopreales vs bonos CER: la city se debate entre el dilema de pesos y dólares y se prepara para octubre
Por Giuliana Iglesias
Con el riesgo país en niveles de 1.000 puntos básicos y la deuda soberana extremadamente volátil, las estrategias defensivas ganan terreno. Bopreales, ONs de primera línea y CEDEARs aparecen como las opciones preferidas para “pasar” las elecciones.
Dejá tu comentario