Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de septiembre

El dólar sigue bajo presión creciente. Este miércoles, el mayorista superó el techo de la banda de flotación y el Banco Central volvió a intervenir con ventas directas por primera vez desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: usó u$s53 millones. La preocupación pasa por la posible sangría de reservas cuando aún faltan más de cinco semanas para las elecciones.