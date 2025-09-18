SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
18 de septiembre 2025 - 08:45

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de septiembre

La city está pendiente del accionar del BCRA para contener el dólar.

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar sigue bajo presión creciente. Este miércoles, el mayorista superó el techo de la banda de flotación y el Banco Central volvió a intervenir con ventas directas por primera vez desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional: usó u$s53 millones. La preocupación pasa por la posible sangría de reservas cuando aún faltan más de cinco semanas para las elecciones.

El foco en esta rueda pasa por la presión sobre el tipo de cambio, el accionar del BCRA y la situación de los bonos. Este miércoles, los títulos soberano en dólares cayeron con fuerza y el riesgo país volvió a trepar por encima de los 1.200 puntos básicos.

Live Blog Post

El BCRA vendió dólares tras cinco meses: ¿podrá calmar la presión cambiaria o se acelera la sangría de reservas hacia octubre?

Los analistas debaten si la intervención de la autoridad monetaria es una señal de credibilidad o de debilidad. Las elecciones legislativas aparecen como un "deadline" clave.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Tensiones cambiarias, internas y revelaciones inesperadas: el verdadero plan de Luis Caputo bajo la lupa de Joaquín Cottani

El ex viceministro Joaquín Cottani arrojó luz sobre las internas del equipo económico. Expuso con precisión cómo Luis Caputo le presentó a Javier Milei un esquema para administrar la política con el dólar “sin necesidad de acumular reservas en el Banco Central”, una propuesta que califica de “inconsistente”.

Por Julián Guarino

Live Blog Post

El S&P Merval colapsó y borró casi toda la suba acumulada desde que asumió Javier Milei

El índice S&P Merval, centrado en acciones argentinas, está atravesando un 2025 sumamente negativo, al punto de que sufrió una fuerte caída que lo llevó a borrar casi toda la suba acumulada desde que asumió el presidente Javier Milei, a finales de 2023.

Por Gonzalo Andrés Castillo

Live Blog Post

Miguel Kiguel cuestionó el rumbo económico del Gobierno: "No me gusta lo que veo"

En una semana adversa para la administración de Javier Milei, el economista señaló que "es una película difícil que en parte la complicó la política y la falta de dólares".

Live Blog Post

Aldo Abram: "Hasta que no haya definiciones políticas claras, la volatilidad va a continuar"

El economista y director ejecutivo de Libertad y Progreso analizó la situación cambiaria y advirtió sobre los riesgos políticos y económicos de cara a las elecciones de octubre.

Live Blog Post

Crece la tensión cambiaria: el dólar oficial quebró el techo de la banda y BCRA debió vender u$s53 millones

El tipo de cambio mayorista superó el techo de la banda. Preocupa la falta de divisas y cuántas deberá quemar el Banco Central para defender este esquema.

Por Solange Rial

