Estudiantes descontó sobre el final en el Maracaná y volvió de Brasil con la serie abierta ante Flamengo







El Mengao sacó ventaja con dos goles antes de los 10 minutos, pero el Pincha reaccionó sobre el final y descontó. La revancha será el jueves en La Plata.

Estudiantes cayó por la mínima en Brasil.

Flamengo se hizo en el Maracaná y venció por 2-1 a Estudiantes de La Plata, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Pedro y Guillermo Varela anotaron para el local, que terminó con 10 por la expulsión de Gonzalo Plata; y Guido Carrillo descontó para los argentinos.

Estudiantes se vuelve a Argentina con una derrota

El encuentro comenzó con un baldazo de agua fría para los platenses: a los 14 segundos, Pedro giró en el área y venció a Fernando Muslera para el 1-0. Poco después, el uruguayo Varela amplió la ventaja, y antes de los 10 minutos el Mengao ya estaba 2-0 arriba.

Ese tanto inicial se convirtió en uno de los goles más rápidos en la historia de la Copa Libertadores, aunque no batió el récord de Félix Suárez, de Alianza Lima, que en 1976 marcó a los seis segundos frente a Independiente Santa Fe. También figuran en esa lista Alfredo Mendoza para Newell’s (1992) y Bolívar Gómez en contra para Cruzeiro (2001), ambos a los siete segundos.

El Pincha, superado ampliamente en la primera parte y con rendimientos bajos como los de Ascacibar, Medina y Piovi, evitó una goleada mayor gracias a la falta de precisión del local. En el complemento, el equipo de Eduardo Domínguez se adelantó en el campo, generó más posesión, pero expuso espacios que Flamengo aprovechó para contragolpear sin eficacia.

Sin embargo, la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata dejó al Mengao con un hombre menos y lo obligó a retroceder. El Pincha apretó y con más empuje que juego, encontró el descuento en tiempo de adición gracias a Guido Carrillo, que celebró ante los más de dos mil hinchas visitantes que coparon su sector en el Maracaná y lograron opacar por momentos a los casi 60 mil simpatizantes locales. Embed "Carrillo":

Ahora, Flamengo deberá viajar a La Plata para defender su mínima ventaja en el Jorge Luis Hirschi, mientras que Estudiantes intentará dar vuelta la serie el próximo jueves y buscar el pase a semifinales, donde el rival saldrá de la llave entre Vélez y Racing.