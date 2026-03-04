SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
4 de marzo 2026 - 09:05

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de marzo

Todas las novedades sobre el dólar, los bonos, las acciones y la economía.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial subió $20 en el segmento mayorista a los $1.415, mientras que los paralelos también avanzaron con fuerza el martes. En tanto, los ADRs se desplomaron casi 5% y los bonos retrocedieron. En ese contexto, el riesgo país alcanzó los 573 puntos básicos.

Este miércoles, INDEC dará a conocer los datos sobre los complejos exportadores en 2025 que podría dar un indicio de qué sectores traccionaron la actividad económica. Al mismo tiempo, se sigue evaluando los movimientos del dólar y el complejo contexto internacional.

Live Blog Post

La city sigue de cerca al dólar: supera los $1.400 y persiste la demanda en medio de la tensión global

En medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad y la escalada del conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial volvió a tomar impulso y superó la barrera de los $1.400. La suba se produjo luego de que el tipo de cambio comenzara marzo con dos caídas consecutivas.

En el segmento mayorista, la cotización avanzó $20 el martes y cerró en $1.415, ubicándose a apenas 14% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s372 millones, reflejando una jornada de fuerte actividad.

Live Blog Post

El Ministerio Economía prorrogó por dos años el derecho antidumping a ruedas de acero importadas desde China

ruedas acero dumping

El Ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por expiración del plazo de la medida antidumping aplicada a las importaciones de ruedas de acero originarias de la República Popular China y resolvió mantener vigente el derecho por el término de dos años.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 241/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, con la firma del ministro Luis Caputo.

Live Blog Post

Petróleo: el mercado descuenta impacto moderado por la guerra EEUU-Irán, aunque persiste una incógnita clave

Por Jorge Herrera

Desde la óptica geoestratégica, los expertos consideran que la confrontación de Estados Unidos con Irán será crónica mientras sus capacidades militares pongan en riesgo a sus vecinos árabes y, sobre todo, a Israel. Pero advierten, desde el plano económico, que los escenarios de escalada Irán-EEUU se dan en un contexto marcado por las acciones de la nueva presidencia Trump y unos mercados energéticos bien abastecidos.

De ahí que evalúan cuatro escenarios posibles.

Live Blog Post

Inflación no afloja: prevén que el IPC de febrero siga cerca de niveles máximos en casi un año

Por Solange Rial

Las consultoras privadas proyectan una inflación para febrero similar a la de enero, cercana al 3% y en niveles máximos en casi un año. Si bien, estacionalmente suele ser un mes con menos presiones inflacionarias, todavía traccionan al alza la suba de alimentos, tarifas eléctricas y el transporte público, aunque en menor medida que el mes pasado. Jugó a favor, contrariamente, que el tipo de cambio retrocedió cerca del 3,5%, la caída mensual más importante desde junio de 2019.

Según el relevamiento de Equilibria, en febrero de 2026 la inflación se ubicó en el mismo nivel que el mes pasado y fue de 2,9%. De acuerdo con esta medición, el IPC estuvo impulsado por Regulados (+4,8%) y Alimentos y bebidas no estacionales (+3,8%), tras subas de tarifas energéticas, transporte público y carnes. El resto de la inflación núcleo (no incluye alimentos y bebidas) arrojó 2,3%, mientras que la suba de precios Estacionales no superó el 1% mensual.

Lee la nota completa

