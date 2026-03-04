Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 4 de marzo

Live Blog Post

La city sigue de cerca al dólar: supera los $1.400 y persiste la demanda en medio de la tensión global

En medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad y la escalada del conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial volvió a tomar impulso y superó la barrera de los $1.400. La suba se produjo luego de que el tipo de cambio comenzara marzo con dos caídas consecutivas.

En el segmento mayorista, la cotización avanzó $20 el martes y cerró en $1.415, ubicándose a apenas 14% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s372 millones, reflejando una jornada de fuerte actividad.

