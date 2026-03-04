¿Cuánta ganancia se obtiene al invertir $900.000 en un plazo fijo a 30 días? + Seguir en









Con la tasa actual, el capital inicial puede generar un buen rendimiento en un mes, según el canal elegido y la entidad.

Hacer el plazo fijo de manera online tiene mejores rendimientos que en sucursal.

El plazo fijo sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes buscan resguardar sus pesos, sin asumir grandes riesgos. En un contexto donde las tasas varían todos los días, muchos ahorristas comparan los rendimientos, antes de decidir dónde invertir su dinero.

Con una suma de $900.000 a 30 días, el resultado final cambia según la vía de constitución y la política de cada banco. Por eso, te mostramos los porcentajes actuales y la diferencia entre hacerlo online o de manera presencial.

plazo fijo inversiones Depositphotos La diferencia del plazo fijo en homebanking y en sucursal El canal electrónico suele ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) más alta que la disponible en sucursal. Esa brecha impacta en el interés que se cobra al vencimiento.

Para un depósito de $900.000 a 30 días, en sucursal la TNA es del 20,50%, con una tasa efectiva anual cercana al 22,54%. Pero, a través de homebanking la TNA sube al 25%, con una TEA aproximada de 28,08%. A partir de esto, el interés mensual en sucursal supera apenas los $15.000. Pero por la vía digital, el rendimiento sube por encima de los $18.000.

Cómo se encuentran las tasas de los principales bancos Las entidades financieras ajustan sus porcentajes de acuerdo con su estrategia comercial y las condiciones del mercado. Entre los bancos más relevantes, las tasas nominales anuales para inversiones a 30 días son así:

Banco Nación ofrece 25% de TNA.

Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrece 25% de TNA.

Banco Galicia ofrece 23% de TNA.

BBVA Argentina ofrece 23% de TNA.

Banco Macro tiene una una TNA del 27%.

Banco Credicoop ofrece una TNA del 22%

ICBC Argentina ofrece una TNA del 23,5%.

Banco Ciudad ofrece una TNA del 23%. Lo que se gana al invertir $900.000 en un plazo fijo de 30 días Con una tasa del 25% anual en modalidad electrónica, el interés generado en 30 días es de $18.493. Al finalizar el período, el total acreditado es de unos $918.493. Si la inversión se realiza en sucursal con una tasa del 20,50%, el interés queda en $15.164 y el monto total llega a unos $915.164. Antes de constituir el depósito, conviene revisar la tasa vigente y confirmar las condiciones de renovación para definir la alternativa más conveniente.

