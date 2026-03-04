El ranking de países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial: qué lugar ocupa la Argentina en medio de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









El creciente conflicto bélico en Medio Oriente mantiene en vilo al mundo por sus posibles consecuencias. En este escenario, algunos puntos estratégicos asoman como los más seguros en caso de un enfrentamiento nuclear.

Argentina se consagró como uno de los países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial.

La guerra en Medio Oriente- que inició tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y ahora se extiende a otros países de la región - renovó los miedos sobre un posible estallido de una Tercera Guerra Mundial. En este escenario, Argentina se ubica entre los países más seguros ante un posible conflicto bélico global.

El ranking fue elaborado por el medio británico Daily Mail en 2024, con motivo de los ataques entre Irán e Israel como consecuencia del ataque del 7 de octubre de 2023 en Gaza por parte de Hamás.

El ranking de países más seguros en caso de una Tercera Guerra Mundial El medio británico posicionó a Argentina en el sexto lugar del ránking de países más seguros ante un nuevo estallido global. "Si bien Argentina tiene antecedentes de estar involucrada en conflictos, en particular el enfrentamiento con el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas en 1982, es uno de los lugares con mayores probabilidades de sobrevivir a la hambruna después de una guerra nuclear", argumentaron en el texto que data de 2024.

nuclear-2136244_1280.jpg El mundo en vilo ante la alerta de la escalada de un conflicto global. "Estudios han demostrado que el lanzamiento de 100 bombas nucleares podría liberar tanto humo que el sol podría quedar bloqueado, lo que provocaría hambruna y pérdidas de cosechas. Como resultado, Argentina sería un buen lugar para estar gracias a su abundancia de cultivos resistentes, como el trigo", sentencia el informe.

El top 10 completo Fiji Tuvalu Nueva Zelanda Indonesia Islandia Argentina Chile Suiza Bután Sudáfrica