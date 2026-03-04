La guerra en Medio Oriente fortalece al dólar en el mundo: alcanza máximos de tres meses y vuelve el interés por refugio

En medio del desplome de las bolsas y la volatilidad en los mercados, el billete estadounidense registra su mayor repunte en dos días desde 2023. La escalada del conflicto entre EEUU, Israel e Irán reaviva la búsqueda de liquidez y cobertura.

La escalada del conflicto en Medio Oriente volvió a colocar al dólar en el centro del escenario financiero global. En un contexto de fuerte aversión al riesgo, los inversores están buscando refugio en la moneda estadounidense, que registra su mayor repunte en dos días desde febrero de 2023.

Mientras las bolsas internacionales caen y activos tradicionalmente considerados refugio —como el oro y los bonos del Tesoro— también muestran retrocesos, el dólar emerge como el principal beneficiado del clima de incertidumbre que generó la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

“El dólar se está comportando de manera clásica en estos períodos de aversión al riesgo e incertidumbre: es el rey de los refugios”, explicó Paresh Upadhyaya , estratega de Pioneer Investments. Según el analista, el movimiento actual refleja algo más profundo que una simple búsqueda de seguridad: “El mercado está cuestionando las perspectivas de crecimiento e inflación a nivel global”.

La fortaleza reciente de la moneda estadounidense también pone en pausa las dudas que habían surgido en los últimos meses sobre su rol como principal moneda de reserva global, especialmente en medio de las tensiones comerciales impulsadas por la administración de Donald Trump .

Desde el inicio del conflicto el fin de semana, el Bloomberg Dollar Spot Index avanzó alrededor de 1,5% , reflejando una apreciación generalizada frente a las principales monedas del mundo.

En ese contexto, las 16 principales divisas seguidas por Bloomberg retrocedieron, con el euro liderando las caídas al perder más de 1% y tocar su nivel más bajo desde noviembre.

El movimiento también quedó reflejado en el mercado de opciones, donde los inversores comenzaron a pagar primas más elevadas para cubrirse ante una eventual suba adicional del dólar, un cambio notable respecto a la indecisión que predominaba semanas atrás.

Para los estrategas del mercado cambiario, uno de los factores clave detrás del fortalecimiento del dólar es el impacto que el conflicto podría tener sobre los precios de la energía.

“El impacto de la guerra con Irán en el cruce euro-dólar se reduce a una sola cosa: la energía”, explicó George Saravelos, director global de investigación de divisas de Deutsche Bank.

dolar-euro-2.jpg El euro cayó, por la preocupación del impacto de la guerra en los combustibles iStock

La lógica es simple: Estados Unidos es hoy exportador neto de energía, mientras que gran parte de Europa depende de las importaciones. En un escenario de shock petrolero, esa diferencia juega a favor del dólar. De hecho, el euro se estabilizaba cerca de u$s1,1612, luego de haber tocado su nivel más bajo desde fines de noviembre.

El deterioro de las expectativas también se observa en el mercado de derivados. Los llamados risk reversals, un indicador que refleja el posicionamiento de los inversores, muestran el mayor optimismo hacia el dólar frente al euro desde junio de 2024. Además, los operadores pasaron en pocas semanas de una posición mayoritariamente alcista sobre la moneda europea a una visión claramente bajista.

Otras monedas también reflejan la presión. La libra esterlina caía cerca de 0,3% hasta los US$1,33, afectada por la perspectiva de un aumento prolongado en los precios de la energía, en un contexto en el que la inflación británica sigue por encima del objetivo del Banco de Inglaterra.

El dólar vuelve a máximos de tres meses

En este escenario de incertidumbre geopolítica y temor a un nuevo shock inflacionario global, el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis monedas relevantes, se ubicaba cerca de 99 puntos, su nivel más alto desde fines de noviembre.

Los analistas coinciden en que, mientras continúe la escalada militar en Medio Oriente, el dólar seguirá beneficiándose de la búsqueda de liquidez y seguridad por parte de los inversores.

“Históricamente, los shocks petroleros impulsados por problemas de oferta han tendido a fortalecer al dólar”, señalan estrategas de Bloomberg, quienes consideran que aún podría haber margen para nuevas subas de la moneda estadounidense si el conflicto se intensifica.