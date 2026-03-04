Javier Milei confirmó como nuevo ministro de Justicia a Juan Bautista Mahiques en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona + Seguir en









El Presidente comunicó el cambio a través de su cuenta oficial de X. Desde finales de 2019 el flamante miembro del gabinete ocupa la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Presidente agradeció el trabajo del ministro saliente.

El presidente Javier Milei confirmó un nuevo cambio en su Gabinete. Tras más de dos años en el cargo - y varios meses en los que se habló de su posible salida - Mariano Cúneo Libarona dejará su cargo como ministro de Justicia para ser reemplazado por Juan Bautista Mahiques.

En Casa Rosada, su designación se leyó como el resultado de una interna silenciosa en el corazón del poder libertario. El ahora ministro era el candidato que impulsaba Karina Milei, quien terminó imponiendo su preferencia en la definición final. Del otro lado de la pulseada estaba el asesor presidencial Santiago Caputo, que promovía la llegada del senador bonaerense Guillermo Montenegro (e intendente de Mar del Plata en uso de licencia). La decisión presidencial, interpretan en el oficialismo, volvió a confirmar el peso que tiene la secretaria general en el armado político del Gobierno.

La cartera de Justicia acumulaba varios pendientes estructurales que se espera que Mahiques, por sus aceitados vínculos políticos, pueda destrabar. El Gobierno no logró nombrar jueces, fiscales ni defensores en los últimos años, lo que dejó un número creciente de cargos vacantes en distintos tribunales del país. Como resultado de esa parálisis, hoy existen más de 200 pliegos judiciales que todavía no fueron remitidos por el Poder Ejecutivo al Senado para su tratamiento. La acumulación de vacantes impacta especialmente en la Justicia federal y nacional, donde numerosos juzgados funcionan con subrogancias o cargos interinos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jmilei/status/2029188772223430977?s=48&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.



El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.



VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026 La situación se agravó además por el fracaso de los intentos del Gobierno de completar la integración de la Corte Suprema de Justicia. Las propuestas impulsadas por la Casa Rosada no lograron reunir los consensos políticos necesarios, lo que dejó pendiente una discusión clave sobre el futuro del máximo tribunal.

En el Gobierno admiten que el cuadro actual plantea un proceso de renovación casi total en los principales puestos del Poder Judicial. En ese contexto, el desembarco de Mahiques es leído dentro del oficialismo como una oportunidad para encarar una reorganización profunda del sistema de designaciones.

La agenda del nuevo ministro también incluye desafíos operativos. En los últimos años, el Ministerio de Justicia enfrentó problemas presupuestarios que obligaron a postergar en dos oportunidades la implementación del sistema acusatorio en la órbita de la justicia federal de la Capital Federal, una reforma clave para modernizar el proceso penal Con ese panorama, la tarea de Mahiques será doble: reconstruir los puentes políticos necesarios para enviar los pliegos pendientes al Senado y ordenar la agenda institucional de la Justicia. Si logra avanzar en ese terreno, el Gobierno podría concretar en una sola gestión un proceso de nombramientos judiciales de una magnitud que no se veía desde hace décadas.