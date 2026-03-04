SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
4 de marzo 2026 - 09:28

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Turquía aseguró que la OTAN destruyó un misil iraní que se dirigía a su espacio aéreo

Archivo. Este martes las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército estadounidense bombardearon las ciudades de Teherán y Beirut (Líbano).&nbsp;

Por

La guerra en Medio Oriente se recrudece en su cuarto día de bombardeos. Israel y EEUU mantienen la presión sobre Teherán que responde con bombardeos a diferentes países de la región. Mientras tanto, los mercados se hunden en la incertidumbre.

EEUU e Israel incrementan la presión sobre irán, en el quinto día de ataques tras lo que fue el asesinato del ayatolá Alí Jamenei. Por su parte, las fuerzas iraníes responden a distintos países de la región mientras de ambos bandos advierten por una escalada que ya incluye combates aéreos en los cielos de Teherán.

Live Blog Post

Turquía afirma que la OTAN destruyó un misil iraní que se dirigía a su espacio aéreo

iran armas nucleares misiles guerra.jpg
Archivo. Ir&aacute;n ataca pa&iacute;ses de la regi&oacute;n en medio de la escalada del conflicto.

Los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron y destruyeron un misil iraní que se dirigía hacia territorio turco, según informó este miércoles la oficina del presidente de Turquía. El episodio marca un nuevo nivel de involucramiento indirecto de la alianza atlántica en la guerra que sacude a Medio Oriente.

“Un misil lanzado desde Irán, que atravesaba el espacio aéreo de Irak y Siria y se dirigía hacia nuestro espacio aéreo desde la región de Hatay, ha sido destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN”, mediante un comunicado oficial.

El proyectil fue neutralizado antes de ingresar plenamente en el espacio aéreo turco. Sin embargo, un fragmento de un misil preventivo cayó en una zona abierta del sur del país. Las autoridades aclararon que no se registraron víctimas ni heridos como consecuencia del incidente.

Esta marcaría la primera vez desde el inicio de la escalada bélica el fin de semana que fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní con destino al espacio aéreo de uno de sus países miembros.

Live Blog Post

La administración Trump defendió ante el Congreso la guerra contra Irán

Guerra Irán

Los principales asesores de seguridad nacional del gobierno de EEUU defendieron ante el Congreso la guerra junto a Israel contra Irán, describiendo una operación en rápida evolución y dejando abierta la posibilidad de enviar efectivos estadounidenses, según informaron demócratas y republicanos afines al presidente, Donald Trump.

El secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth, el director de la CIA John Ratcliffe y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, celebraron reuniones informativas primero para todo el Senado y luego para toda la Cámara de Representantes.

Live Blog Post

Sudáfrica se ofrece como mediador en la guerra entre Irán y EEUU e Israel

El presidente Cyril Ramaphosa aseguró que Sudáfrica está dispuesta a desempeñar un papel mediador en el conflicto de Medio Oriente si se le solicita.

"Si se presentara la oportunidad, hablaríamos y diríamos: debe haber un alto el fuego. El diálogo es siempre la mejor manera de poner fin a un conflicto y, por ende, a la guerra. Y queremos que esta guerra termine de inmediato", dijo el mandatario, según los comentarios difundidos por la cadena local Newzroom Afrika.

Live Blog Post

Donald Trump convocó a las empresas de defensa por la reducción de reservas de armas

pentagono.jfif
Pentágono.

El presidente estadounidense, Donald Trump, tiene previsto reunirse el viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las mayores empresas contratistas de defensa de EEUU para discutir la aceleración de la producción de armas, mientras el Pentágono trabaja para reponer suministros tras los ataques contra Irán y otras operaciones militares recientes, informó a Reuters en base a cinco fuentes cercanas al plan.

Empresas como Lockheed Martin y RTX, matriz de Raytheon, junto con otros proveedores clave, fueron convocadas a la reunión, según dijeron estas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato por la privacidad del tema.

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: los mercados esperan, desean y necesitan una guerra breve

Por José Siaba Serrate

Trump va a la guerra con Irán, y quiebra una promesa electoral que lo distinguía. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se busca un cambio de régimen político en Irán cuando se lo desestimó en junio? ¿Se cebó Trump con el éxito de la operación Maduro? Los mercados miran azorados, desean y necesitan una guerra breve. ¿Cree que es posible, Gekko?.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Petróleo: el mercado descuenta impacto moderado por la guerra EEUU-Irán, aunque persiste una incógnita clave

Por Jorge Herrera

iran petroleo

Desde la óptica geoestratégica, los expertos consideran que la confrontación de Estados Unidos con Irán será crónica mientras sus capacidades militares pongan en riesgo a sus vecinos árabes y, sobre todo, a Israel. Pero advierten, desde el plano económico, que los escenarios de escalada Irán-EEUU se dan en un contexto marcado por las acciones de la nueva presidencia Trump y unos mercados energéticos bien abastecidos.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Colombia propone una conferencia de paz en Consejo de Seguridad de ONU

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que "propondrá una conferencia de paz liderada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que busque el acuerdo de Israel y Palestina para la existencia de dos Estados soberanos y el acuerdo de zonas libres de armas nucleares entre ellas: Medio Oriente y América Latina, hasta que el mundo no tenga armas nucleares, excepto las necesarias para la defensa del planeta de meteoritos y similares y reguladas por un organismo multilateral espacial".

Live Blog Post

EEUU afirmó que destruyó la capacidad naval de Irán y golpeó sus sistemas de misiles y drones

avion estados unidos ejercito ataque militar b2.jpg

El jefe del comando militar estadounidense en Medio Oriente, el almirante Brad Cooper, aseguró que la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó cerca de 2.000 objetivos militares y dejó fuera de combate gran parte de la capacidad naval de la república islámica.

Según explicó el alto mando, la operación representa el mayor despliegue militar estadounidense en la región en décadas, con más de 50.000 efectivos, dos portaaviones y bombarderos estratégicos desplegados en la zona.

De acuerdo con el balance oficial difundido por Washington, en menos de 100 horas de operaciones fueron destruidos sistemas de defensa aérea, plataformas de lanzamiento de misiles, drones y activos navales iraníes. Entre los objetivos alcanzados, Estados Unidos aseguró haber hundido 17 buques iraníes, incluido un submarino.

Leé la nota completa

Live Blog Post

La ONU alertó por el "dramático impacto" de la escalada en Medio Oriente y su impacto en la economía global

reunion consejo seguridad onu

El secretario general de la ONU, António Guterres, mostró este martes su preocupación por el "dramático impacto" humanitario y económico que puede llegar a tener la actual escalada en Medio Oriente a nivel mundial. Además, expresó su inquietud por la "multiplicación de frentes" y el aumento de víctimas civiles.

Así lo señaló su portavoz, Stéphane Dujarric, quien en rueda de prensa alertó el peligro de que continúen los ataques contra infraestructuras energéticas "en el marco de la actual escalada regional", lo que podría traer "consecuencias graves y un impacto dramático en la economía global".

A su vez, citó a las autoridades locales y a la Media Luna Roja iraní para señalar que los bombardeos iniciados el sábado en Irán habrían afectado a más de 1.000 localidades, "con un saldo aproximado de 790 muertos y cerca de 7.000 heridos".

"Algunos ataques habrían alcanzado zonas residenciales densamente pobladas y, según los primeros informes, causado daños a infraestructuras civiles", expresó.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Israel refuerza su ofensiva en el sur del Líbano y crece la tensión con Hezbolá

Israel continua sus ataques contra Líbano y envió una nueva tanda de tropas en el sur del país, donde gobierna el grupo político-paramilitar, Hezbolá. Además, las Fuerzas Armadas israelíes ordenaron a los residentes de más de 80 aldeas evacuar, en medio de un escenario de enfrentamiento.

Por su parte, Hezbolá, respaldado por Irán, afirmó estar listo para una guerra abierta, lo que agravaría la ya caliente situación en la región. La organización islamista lanzó cohetes y drones contra el sur israelí, luego del ataque inicial de Israel y EEUU contra la cúpula de poder iraní. El ataque de Hezbolá dejó un muerto y, más tarde, la respuesta del gobierno de Netanyahu fue una nueva ofensiva, con un saldo de 52 víctimas en el sur libanés.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Guerra en Medio Oriente: el petróleo saltó otro 5% y el índice del miedo alcanzó un récord en tres meses y medio

petroleo mercado crisis baja

La tensión en los mercados globales recrudeció este martes ante las preocupaciones que genera una posible extensión de la guerra en Medio Oriente y el cierre del estrecho de Ormuz, el lugar por el que pasa una quinta parte del petróleo que se comercializa a escala global, anunciado por Irán. Las principales bolsas del mundo profundizaron sus derrumbes y el precio del crudo pegó un nuevo salto, mientras el dólar se fortaleció.

En Europa, el Euro Stoxx 50 cayó 3,6%, el DAX alemán se hundió 3,6%, la bolsa de Milán se desplomó casi 4%. En tanto, en Wall Street, el Nasdaq perdió 1%, el S&P 500 bajó 0,9%, y el Dow Jones mermó 0,8%. Durante la jornada, el denominado "índice del miedo" (VIX) llegó a pegar un salto de casi 20%, que lo ubicó en máximos desde mediados de noviembre.

Leé la nota completa

