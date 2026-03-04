Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Turquía aseguró que la OTAN destruyó un misil iraní que se dirigía a su espacio aéreo

Live Blog Post

Turquía afirma que la OTAN destruyó un misil iraní que se dirigía a su espacio aéreo

iran armas nucleares misiles guerra.jpg Archivo. Irán ataca países de la región en medio de la escalada del conflicto.

Los sistemas de defensa aérea de la OTAN interceptaron y destruyeron un misil iraní que se dirigía hacia territorio turco, según informó este miércoles la oficina del presidente de Turquía. El episodio marca un nuevo nivel de involucramiento indirecto de la alianza atlántica en la guerra que sacude a Medio Oriente.

“Un misil lanzado desde Irán, que atravesaba el espacio aéreo de Irak y Siria y se dirigía hacia nuestro espacio aéreo desde la región de Hatay, ha sido destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN”, mediante un comunicado oficial.

El proyectil fue neutralizado antes de ingresar plenamente en el espacio aéreo turco. Sin embargo, un fragmento de un misil preventivo cayó en una zona abierta del sur del país. Las autoridades aclararon que no se registraron víctimas ni heridos como consecuencia del incidente.

Esta marcaría la primera vez desde el inicio de la escalada bélica el fin de semana que fuerzas de la OTAN interceptan un misil iraní con destino al espacio aéreo de uno de sus países miembros.