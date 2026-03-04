Para los industriales, "hay sectores que están en un momento crítico"

La UIA definió que se transita un momento de cambio económico complejo. Además, demandó la necesidad de mantener instancias dialoguistas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a reclamarle al Gobierno nacional la necesidad de sostener instancias de diálogo y establecer reglas claras en medio de lo que definió como un proceso de cambio económico complejo . Desde la entidad también alertaron que una parte del entramado productivo atraviesa una situación delicada .

El presidente de la organización, Martín Rappallini , formuló estas advertencias luego del comunicado que difundió la central fabril en respuesta a las críticas que el presidente Javier Milei dirigió contra los empresarios durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “Hay sectores que están en un momento crítico” , sostuvo el dirigente industrial.

En declaraciones radiales, el titular de la UIA explicó que la economía atraviesa un proceso de transformación profunda marcado por la estabilización macroeconómica y la corrección de precios relativos.

“Queremos manifestar a la sociedad la importancia que tiene la industria . Estamos pasando un proceso de transformación económica muy importante en términos de estabilización económica y corrección de precios relativos. Es un proceso muy complejo en el cual hay que tener en cuenta los sectores transables de la economía como nosotros, que competimos con el mundo ”, expresó.

El dirigente sostuvo que la actividad industrial enfrenta una etapa difícil marcada por la caída de la producción y por el impacto de distorsiones estructurales que todavía persisten.

“Hay que adaptarse a este proceso, que es duro porque todavía seguimos conviviendo con las distorsiones del pasado, como la presión impositiva y las tasas; hay muchos sectores que no han reactivado. Estamos viviendo un momento de caída de actividad con precios reacomodándose. Hay sectores que están en un momento crítico”.

Los reclamos de la UIA

En ese contexto, la conducción de la UIA también se refirió a la apertura comercial impulsada por el Gobierno y remarcó que el proceso debe desarrollarse de manera progresiva para permitir que las empresas se adapten: “Este proceso de apertura y de convivencia tiene que ser gradual y tenemos que ir conviviendo para que todas las empresas argentinas se adapten a este nuevo escenario, que es lo que queremos hacer. Queremos ser competitivos e integrados al mundo”.

Para la entidad industrial, el desafío central consiste en mejorar la competitividad del sector productivo argentino sin perder capacidades industriales durante la transición.

Las declaraciones del titular de la UIA surgieron después del discurso de Milei en el Congreso, donde el mandatario cuestionó duramente a parte del empresariado.

Desde la central fabril respondieron con un comunicado en el que señalaron el impacto que la recesión y el cierre de empresas tienen sobre el sector productivo.

En ese marco, Rappallini insistió en la necesidad de reconstruir un clima de confianza para incentivar inversiones: “Creemos que lo más importante es generar la confianza para que los empresarios inviertan; un clima de negocios se genera con respeto, diálogo y paz”.

El dirigente confirmó además que la organización mantiene "conversaciones con distintos funcionarios del Gobierno”.

empleo industria reforma laboral trabajo actividad Industriales respondieron al discurso de Milei en el Congreso. Depositphotos

La situación de la industria

El presidente de la UIA sostuvo que las tensiones públicas entre el Gobierno y los empresarios no contribuyen a mejorar el clima de negocios que necesita la economía argentina: “El domingo se manifestó. Creemos que la industria es parte de esta nueva etapa. Ese es el mensaje fundamental del comunicado".

"Este tipo de interacción no ayuda a la recuperación de la confianza. Como país tenemos que recuperar la confianza que perdimos, tenemos que hacer una tarea para recuperarla y para eso se tiene que generar un clima de diálogo”, agregó.

En ese sentido, el dirigente afirmó que el sector industrial está dispuesto a integrarse a un esquema económico más competitivo a nivel internacional.

“Si hay algo que nosotros rescatamos, es la competencia. La industria es competitiva. En el comunicado decimos que el gran desafío de la industria es tener calidad internacional y precios internacionales, pero hay que entender que cuando en un país hay tantas distorsiones, tenemos que trabajar juntos el Estado y los privados para bajar esa distorsión”, declaró.

El apoyo a las reformas y el llamado a acompañar la transición

Pese a las advertencias sobre la situación del sector, Rappallini destacó algunos aspectos del programa económico del Gobierno y sostuvo que los industriales buscan formar parte del proceso de cambio: “Celebramos la macroeconomía y las reformas estructurales que impulsa. Queremos un país normal".

"Tenemos que pasar esta transición que es muy dura, acompañando a los sectores. Los industriales queremos ser parte, sabemos que somos parte de la solución. Queremos ir a un modelo de desarrollo y crecimiento pero hay que generar las condiciones”, sentenció.