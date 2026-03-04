El Ministerio Economía prorrogó por dos años el derecho antidumping a ruedas de acero importadas desde China

La medida alcanza a productos utilizados en autobuses, camiones y remolques. La decisión del Ministerio de Economía se basó en informes de la Comisión Nacional de Comercio Exterior y la Subsecretaría de Comercio Exterior.

El Ministerio de Economía dispuso el cierre del examen por expiración del plazo de la medida antidumping aplicada a las importaciones de ruedas de acero originarias de la República Popular China y resolvió mantener vigente el derecho por el término de dos años .

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 241/2026 , publicada este miércoles en el Boletín Oficial , con la firma del ministro Luis Caputo.

La medida alcanza a las operaciones de exportación hacia la Argentina de “ruedas de acero, de diámetro nominal superior o igual a 444,5 mm (17,5”), pero inferior o igual a 622,33 mm (24,5”) y ancho nominal superior o igual a 152,4 mm (6”), de los tipos utilizados en autobuses, camiones, remolques y semi-remolques”, que clasifican en las posiciones arancelarias N.C.M. 8708.70.90 y 8716.90.90.

El derecho antidumping original había sido fijado por la Resolución 1444/2019 del ex Ministerio de Producción y Trabajo , que estableció un arancel ad valorem definitivo del 41,78% sobre los valores FOB de exportación , por el plazo de cinco años.

Tras el pedido de apertura de examen presentado por la firma Distribuidora Comersur SA, el Ministerio de Economía inició el proceso de revisión mediante la Resolución 1178/2024 , sin mantener vigente la medida durante el análisis.

En el marco del procedimiento, la Subsecretaría de Comercio Exterior elaboró su Informe de Determinación Final del Margen de Dumping y concluyó que existiría probabilidad de recurrencia en caso de levantarse la medida. Si bien no se detectó margen de dumping en las exportaciones directas hacia la Argentina, se determinó un margen de recurrencia del 29,83% considerando exportaciones hacia terceros mercados, en particular a la República del Perú.

----------------- Los importadores deberán abonar el derecho vigente y las operaciones quedarán bajo control de origen no preferencial.

En tanto, la Comisión Nacional de Comercio Exterior - CNCE, organismo desconcentrado en el ámbito de la Secretaría de Industria y Comercio, determinó que resulta probable que reingresen importaciones en condiciones que podrían provocar la repetición del daño a la producción nacional.

En su Acta de Directorio Nº 2619, el organismo técnico sostuvo que la medida vigente permitió al sector local alcanzar cierto grado de recuperación y consideró que su mantenimiento por un período adicional de dos años permitiría consolidar esa mejora, sin generar efectos distorsivos en el mercado.

¿Qué deberán pagar los importadores y qué controles se aplicarán?

En línea con esas conclusiones, la Secretaría de Industria y Comercio recomendó cerrar el examen y prorrogar la medida, criterio que fue finalmente adoptado por el ministro de Economía.

La resolución establece que, al momento del despacho a plaza, los importadores deberán abonar el derecho antidumping conforme lo dispuesto en la normativa original. Además, se comunicó a la Dirección General de Aduanas de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero - ARCA que las importaciones quedarán sujetas al régimen de control de origen no preferencial vigente.