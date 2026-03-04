La city sigue de cerca al dólar: supera los $1.400 y persiste la demanda en medio de la tensión global

Impulsado por la volatilidad internacional y una demanda privada de divisas que no cede, el tipo de cambio oficial volvió a subir y el mercado ajusta expectativas en futuros. El BCRA mantiene compras de reservas, pero crece el atesoramiento de dólares.

La evolución de la demanda privada de dólares se vuelve una variable clave

En medio de un escenario internacional marcado por la volatilidad y la escalada del conflicto en Medio Oriente, el dólar oficial volvió a tomar impulso y superó la barrera de los $1.400. La suba se produjo luego de que el tipo de cambio comenzara marzo con dos caídas consecutivas.

En el segmento mayorista, la cotización avanzó $20 el martes y cerró en $1.415 , ubicándose a apenas 14% del techo de la banda cambiaria fijada por el Gobierno. El volumen operado en el mercado de contado superó los u$s372 millones , reflejando una jornada de fuerte actividad.

En el mercado minorista, el dólar se ubicó en $1.435 para la venta en el Banco Nación , mientras que el promedio de entidades relevado por el Banco Central (BCRA) se posicionó en $1.433,40 .

La presión sobre el tipo de cambio también se reflejó en el mercado de futuros. Los contratos registraron subas de hasta 1,7% , con operaciones por u$s1.664 millones . Las expectativas del mercado ya proyectan que el dólar mayorista podría ubicarse en torno a $1.446,5 hacia fines de febrero , lo que refleja una mayor demanda de cobertura cambiaria ante la incertidumbre global.

En paralelo, los dólares financieros también mostraron movimientos alcistas. El contado con liquidación (CCL) se ubicó cerca de $1.477 , mientras que el MEP operó en torno a $1.434 . En tanto, el dólar blue se negoció alrededor de $1.425 en el mercado informal.

dollars La presión sobre el tipo de cambio también se reflejó en el mercado de futuros. Pixabay

El BCRA sostiene compras de reservas

En este contexto, el Banco Central volvió a intervenir en el mercado cambiario. Durante la jornada compró u$s17 millones, mientras que en la rueda previa había adquirido u$s70 millones. Con estas operaciones, la autoridad monetaria acumula 39 ruedas consecutivas como demandante en el mercado oficial y suma u$s2.783 millones comprados en lo que va del año.

Al mismo tiempo, fuentes del mercado señalaron que el BCRA habría realizado ventas de contratos de dólar futuro por cerca de u$s1.000 millones, además de intervenciones en instrumentos dólar linked por unos u$s300 millones.

El atesoramiento de dólares sigue firme

Más allá de la relativa estabilidad cambiaria que predominó durante el verano, la demanda privada de dólares continúa elevada. Según datos del Banco Central, en enero se registraron compras netas de billetes y divisas por u$s2.730 millones “sin fines específicos”, principalmente por parte de individuos y familias. Se trata del enero con mayor volumen de atesoramiento desde 2018, cuando las compras alcanzaron los u$s3.073 millones. También se ubica entre los registros más elevados de los últimos años.

De hecho, durante 2025 las compras netas de divisas del sector privado no financiero alcanzaron un récord histórico de u$s32.340 millones, superando los niveles registrados durante los períodos de mayor tensión cambiaria de la última década.

Este comportamiento refleja que, incluso en un contexto de tasas en pesos atractivas y estrategias de carry trade, los ahorristas continúan buscando cobertura en dólares.

La dinámica cambiaria también coincide con movimientos relevantes en el frente financiero. Esta semana el Gobierno concretó el pago de la segunda cuota de amortización de los Bopreales, por un monto cercano a u$s1.000 millones.

En paralelo, la misión argentina concluyó la segunda revisión técnica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), quedando pendiente la aprobación formal del organismo para el desembolso de u$s1.000 millones.

En este escenario, la evolución de la demanda privada de dólares se vuelve una variable clave para las proyecciones cambiarias y la disponibilidad de divisas de cara a los próximos vencimientos de deuda.