Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 12 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas internacionales cortaron una racha de tres caídas consecutivas. Mariano Fuchila

El dólar oficial minorista cerró a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.464,55 para la venta.

Las reservas brutas subieron por segundo día consecutivo, este viernes hasta los u$s41.902 millones y cerraron la semana con un saldo positivo de u$s163 millones.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de diciembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar operó a $1.441.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 12 de diciembre El dólar blue operó a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 12 de diciembre El dólar CCL cotiza a $1.482,40 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 2,9%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 12 de diciembre El dólar MEP opera a $1.475,57 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 12 de diciembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.898. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 12 de diciembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.503,18, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 12 de diciembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s89.560, según Binance.