No cede preocupación por reservas: para la city, el Gobierno deja pasar un diciembre clave para sumar divisas

Si bien la licitación del Tesoro fue exitosa para el Gobierno, la falta de novedades en materia cambiaria no deja de generar ruido en la city. Mientras tanto, los inversores esperan que las reformas generen un "shock" positivo en los mercados.

A pesar de la exitosa licitación del Tesoro, el riesgo país sigue sin poder perforar los 600 puntos . ¿El motivo? El mismo desde que ganó las elecciones de octubre: la negativa del equipo económico a consolidar un esquema de acumulación de reservas . Se trata de un tema que cobra más relevancia cada día que pasa, debido a que los pagos de enero están a la vuelta de la esquina y aún no hay una opción confirmada por el gobierno para afrontar esos vencimientos .

"Creo que el mercado ya está preocupado, porque lo que estamos viendo, al menos en los primeros días de diciembre, es que el Tesoro vendió y compró divisas , lo que marca una clara inestabilidad, una falta de decisión política acerca de la acumulación de reservas ", planteó a Ámbito el economista Federico Glustein .

En este sentido, subrayó que " lo que se empezó a ver es que algunas medidas que servían , como la baja permanente de 2 puntos porcentuales de retenciones al agro , no terminan alcanzando la necesidad de acumulación de reservas que necesita el Gobierno y que el mercado le exige para tener ciertas señales de estabilidad ".

Consideró que " el Gobierno tiene que seguir acumulando reservas por todos los medios posibles " de cara a vencimientos de aproximadamente u$s4.300 millones , de los cuales cubrirá poco menos de u$s1.000 millones con los resultados de la licitación del miércoles . "Hoy, visto el panorama, tendría que requerir de un REPO, el swap (con EE.UU.) o algún préstamo mayor ", agregó.

Por su parte, desde Grupo SBS insistieron en que " la acumulación de Reservas Netas es un factor fundamental para la compresión de spreads que permita un reacceso al mercado internacional de crédito ", aunque también aclararon que " la colocación del AN29 bajo ley local es un importante primer paso respecto a ese reacceso", debido a que " permitirá renovar buena parte de las amortizaciones de AL29/30 y contener la presión sobre las reservas líquidas de cara al pago de ene-26 ".

Respecto al resto del pago, agregaron que "la mirada estará puesta en el potencial repo con bancos y en hipotéticas operaciones de manejo de pasivos o recompra de bonos".

Además, los analistas de SBS remarcaron que "el avanzar con reformas también es clave". En ese sentido, mencionaron que "el ojo estará puesto sobre los proyectos tratados durante las sesiones extraordinarias en el Congreso que tendrán lugar en diciembre, ya con la nueva conformación de ambas Cámaras".

dolar El peso de la deuda crecerá el próximo año. Pixabay

Las oportunidades de diciembre

En su último informe a clientes, Portfolio Personal Inversores (PPI) explicó que "el razonamiento del mercado es casi unívoco: 'Si no compra dólares ahora, ¿cuándo lo hará?'", lo que se explica debido a que diciembre ofrece un contexto excepcional para que el Tesoro acumule divisas. Entre los factores que favorecen esa posibilidad destacaron los siguientes:

" El pico estacional de demanda de pesos (aguinaldos, fiestas, vacaciones)".

" Un salto en la liquidación del agro por cosecha récord de trigo".

" Las liquidaciones pendientes de emisiones corporativas y provinciales ".

"Un calendario liviano de pagos con organismos internacionales".

Sobre ese último punto, agregaron que durante esta semana no hay vencimientos relevantes y recién el lunes se concentran pagos por unos u$s115 millones al BID, BIRF y CAF. En esa línea, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA ascendieron a u$s309 millones al martes. "Al sumar las compras rumoradas de los últimos días, se ubicarían cerca de u$s575 millones al cierre de ayer, suficientes para cubrir el pago".

Las dudas hacia adelante en materia de deuda

"¿Es posible acumular reservas en 2026?", se preguntaron desde C-P en su último informe, debido a que "el fuerte desvío respecto de la meta de reservas con el FMI y los límites a la baja del riesgo país plantean interrogantes respecto de la sostenibilidad cambiaria en 2026".

Explicaron que la posición de deuda externa del sector público enfrenta un desafío estructural: "La reestructuración de 2020 otorgó un alivio inicial, pero dejó vencimientos crecientes a partir de 2025/2026", por lo que el cronograma de vencimientos con el mercado es muy exigente y requiere colocaciones de peso.

"Para evitar que la deuda pública se convierta en un factor neto de demanda de divisas, Argentina debería colocar alrededor de u$s14.000 millones en 2026 y conseguir financiamiento de organismos que permita cubrir vencimientos de capital e intereses", explicaron desde la consultora.

Sin ese financiamiento, agregaron, "las necesidades de financiamiento en el mercado son muy elevadas, reduciendo significativamente la capacidad del sector público de hacer un aporte neto de dólares al mercado o la acumulación de reservas".

Además, sumaron que "el Gobierno se verá obligado a revalidar su relación con el mercado cada seis meses por la estructura de vencimientos".