El gurú del blue advirtió sobre un importante movimiento del dólar en 2026: "Vendé todo..:" + Seguir en









El especialista financiero Salvador Di Stefano explicó los factores detrás de su pronóstico sobre la divisa.

El pronóstico de Di Stefano, con un dólar a $1.000 y mucha oferta.

El analista financiero Salvador Di Stefano, mejor conocido como el gurú del blue, anticipó qué pasará con el dólar en 2026, y brindó un importante consejo para los ahorristas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

“En los mercados, lo primero que tenés que mirar es el flujo, lo segundo que tenés que mirar es el flujo y lo tercero que tenés que mirar es el flujo”, enfatizó el economista, que se basó en el análisis de los flujos del mercado. Asimismo, destacó que en los últimos 15 días, los importadores compraron dólares mientras los exportadores retuvieron la oferta. Pero ahora, con el dólar en niveles más altos, esa dinámica se invierte completamente.

“Si yo tomo los últimos 15 días del mercado cambiario, ¿qué me encuentro? Me encuentro que compraron los importadores y no vendieron los exportadores. Entonces, los importadores hoy, si se va a 1200, ¿van a comprar? No. Los exportadores, que estaban por vender a un blend de $1130, si está $1200, ¿van a vender? Sí", compartió en una entrevista con Ahora Play.

Qué hay que hacer con los dólares, según el "Gurú del Blue" De esa forma, advirtió que “todo el mundo va a estar liquidando, todo el mundo va a estar vendiendo, y cuando la oferta en el mercado del Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sea más alta que la demanda... porque la demanda ya está satisfecha, hace 30 días que viene comprando”.

“Vendé todo, vendé todo. Salí de ahí. Tengo unos dólares o liquido el stock: vendé los dólares, flaco. Obvio. Vendé los dólares”, ratificó Di Stefano, que aseguró que el dólar se va directo al piso de la banda cambiaria, a los $1000. “Si vos hoy tenés una empresa y tomás un crédito al 60%, tengo unos dólares, o liquido el stock: vendé los dólares, flaco. Obvio. Vendé los dólares y cubrite”, insistió.