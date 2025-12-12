Interna en el Gobierno por la reforma laboral: debaten si la rebaja de contribuciones patronales a la ANSES será permanente

Patricia Bullrich reconoció que el Ministerio de Economía pretende que una vez que los fondos para despido alcancen a cubrir las indemnizaciones, los 3 puntos de contribuciones al SIPA regresen a financiar las jubilaciones.

El Gobierno no tiene claro todavía si la reducción de 3 puntos a las contribuciones patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que se usará para financiar los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) según el proyecto de reforma laboral , se mantendrá luego que los FAL alcancen el tope previsto para previsionar el riesgo de juicios de despido.

Hay una disputa todavía entre la senadora Patricia Bullrich, parte de los "halcones" de la reforma junto al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger , y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Bullrich expuso esa diferencia ante empresarios de la cadena siderúrgica en la charla que tuvo con el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, la senadora explicó los puntos mas importantes de la reforma laboral. Al llegar al punto de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que estarán destinados a cubrir la contingencia de las empresas en caso de despido, reconoció que no está claro qué va a pasar una vez que el empresario llega al tope y cubre con el FAL toda su eventual contingencia.

Cabe recordar que los FAL se van a integrar con 3 puntos de las contribuciones patronales a las jubilaciones. En principio, en la reforma se presenta como si fuera una reducción de “impuestos” al trabajo , pero en realidad para el empleador monto aportado es el mismo. El dinero se destina a un diferente lugar.

Bullrich planteó: “Ya tengo todos los pasivos que pueden surgir porque conté hasta lo ultimo que puede pasar. Entonces, le pido al Ministerio de Economía que no quiero poner más plata. Lo que estamos discutiendo con Economía es que ese 3% se siga rebajando”.

En otras palabras, Caputo no está dispuesto a ceder 3 puntos de financiamiento al sistema jubilatorio una vez que las empresas completen sus propios FAL. En caso de imponerse el ministro, una vez completado el fondo para cubrir las indemnizaciones, el dinero volvería al SIPA.

Hay que tener en cuenta que, si el año que viene se aspira a tener niveles elevados de superávit fiscal del 1,5% como indica el proyecto de Presupuesto, el Gobierno no tendrá mucha más tela para cortar en el gasto público. Tendrá que conseguir todo el dinero que pueda por vía de recuperación de actividad.

Es que, tras dos años seguidos de “motosierra”, el esquema se agota. Caputo está previendo que el año próximo tiene que conseguir todo el dinero que pueda, teniendo en cuenta además que, junto con la reforma laboral, se agregaron algunos cambios impositivos que implican una caída de 3 puntos en recaudación del Impuesto a las Ganancias de las empresas, por rebaja de alícuotas, y en el caso de las personas, por incremento del Mínimo no Imponible y la mejora de deducciones.

Reforma laboral, FAL y el costo para el Estado

La reforma laboral que propuso el gobierno de Javier Milei contempla una multimillonaria transferencia de recursos del sistema jubilatorio a los nuevos FAL, que se crearán para que los empresarios paguen las indemnizaciones por despido de sus trabajadores. El desvío de dinero desde la Anses hacia las empresas sería de cercano a u$s3.000 millones, según distintos cálculos recabados por Ámbito.

Los FAL serán obligatorios, excepto en la construcción y el trabajo en casas particulares, y se financiarán con dinero que hasta ahora los empleadores deben aportar al sistema de seguridad social. Pero tienen un tope que es el máximo de contingencia posible a cubrir.

Desde la mirada de Caputo, estos fondos lucen como una jugosa base para darle profundidad al mercado de capitales argentino, donde empresas y el propio Gobierno puedan concurrir a buscar financiamiento. De hecho, para el titular del Palacio de Hacienda, sería indispensable que este punto pase por el Congreso sin cambios. Algo similar trató de hacer Domingo Cavallo en los años 90' con las jubilaciones privadas, pero sin mayor éxito. Para el titular del Palacio de Hacienda, los FAL serían la manera de que Argentina deje de tener una dependencia fuerte de Wall Street a la hora de buscar crédito.