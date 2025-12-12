Los bonos en dólares rebotan en Wall Street tras las licitaciones del Tesoro + Seguir en









Los títulos soberanos operan en positivo en el pre market de Nueva York luego de lo que fueron colocaciones del Gobierno en pesos y dólares.

Los bonos en dólares de la Argentina rebotan hasta 0,15% en el pre market de Wall Street tras lo que fueron las licitaciones del Tesoro en pesos y dólares de los últimos días. El pasado jueves, el Ministerio de Economía anunció que colocó deuda en moneda nacional por un total de $21,3 billones, una cifra que implica un rollover del 102,01%, respecto de los títulos que vencen en diciembre

En la previa a la apertura de los mercados en EEUU, los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,10%, los del S&P 500 retroceden 0,25% y los del Nasdaq lo hacen con caídas del 0,70%. Los commodities energéticos operan mixtos, con el petróleo Brent operando con caídas del 0,20%, señaló SBS.

Por su parte, los commodities agrícolas operan mixtos, con la soja operando con bajas del 0,80%. En cuanto a monedas, la libra esterlina retrocede 0,10% frente al dólar mientras que el euro cae 0,10%. En este contexto, el índice dólar (DXY) opera con subas del 0,10%. La tasa del UST a 10 años opera en 4,17%, por encima del cierre de ayer.