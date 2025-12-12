Los bonos en dólares de la Argentina rebotan hasta 0,15% en el pre market de Wall Street tras lo que fueron las licitaciones del Tesoro en pesos y dólares de los últimos días. El pasado jueves, el Ministerio de Economía anunció que colocó deuda en moneda nacional por un total de $21,3 billones, una cifra que implica un rollover del 102,01%, respecto de los títulos que vencen en diciembre
Los bonos en dólares rebotan en Wall Street tras las licitaciones del Tesoro
Los títulos soberanos operan en positivo en el pre market de Nueva York luego de lo que fueron colocaciones del Gobierno en pesos y dólares.
En la previa a la apertura de los mercados en EEUU, los futuros del Dow Jones operan con subas del 0,10%, los del S&P 500 retroceden 0,25% y los del Nasdaq lo hacen con caídas del 0,70%. Los commodities energéticos operan mixtos, con el petróleo Brent operando con caídas del 0,20%, señaló SBS.
Por su parte, los commodities agrícolas operan mixtos, con la soja operando con bajas del 0,80%. En cuanto a monedas, la libra esterlina retrocede 0,10% frente al dólar mientras que el euro cae 0,10%. En este contexto, el índice dólar (DXY) opera con subas del 0,10%. La tasa del UST a 10 años opera en 4,17%, por encima del cierre de ayer.
