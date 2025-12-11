Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 11 de diciembre

Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Las reservas brutas se mantienen por debajo de los u$s42.000 millones.

El dólar oficial minorista opera a $1.410 para la compra y a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa cotiza a $1.458,59 para la venta.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s76 millones, hasta los u$s41.663 millones, y se trata de la cuarta jornada consectutiva en el que la entidad monetaria no acumula reservas. A su vez, el nivel de reservas es el más bajo desde el 28 de noviembre.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.437,5 .

El dólar blue opera a $1.430 para la compra y a $1.450 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.499,93 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.471,35 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.898.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 11 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.483,83, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 11 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s93.647,50, según Binance.