El dólar oficial vuelve a caer y el mercado apunta al Tesoro por posibles intervenciones

El dólar oficial toca mínimos en la semana mientras el mercado evalúa la licitación del Bonar 2029N. Aunque persiste la calma cambiaria, las intervenciones recientes y la lenta liquidación de divisas del sector privado suman presión al frente cambiario.

A cuánto cotiza el dólar en Argentina.

El dólar oficial cotiza nuevamente a la baja y marca mínimos en la semana este jueves tras la licitación del Tesoro del Bonar 2029N que se llevó a cabo en la jornada previa. Se trató de una instancia clave para el Gobierno en su intento por recuperar el acceso al financiamiento en moneda extranjera en los mercados internacionales que logró superar aunque con dudas por parte de algunos operadores en relación a la tasa.

El dólar minorista se vende este jueves a $1.460 para la venta en el Banco Nación (BNA), y sigue $10 por encima del blue, que opera estable en $1.450, según el relevamiento de Ámbito en la city porteña. Con esta dinámica, el dólar tarjeta —que surge del tipo de cambio minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias— alcanza los $1.917,5.

En el promedio de entidades relevadas por el Banco Central (BCRA), el tipo de cambio minorista opera a $1.458,59 para la venta, también por encima del paralelo. Por su parte, el dólar mayorista descendió $4,5 y se ubicó en $1.437,50. El esquema de bandas cambiarias fijó para este jueves un techo de libre flotación de $1.516,5, lo que dejó al tipo de cambio oficial aún 5,6% por debajo de ese límite.

dolar blue El dólar continúa 5% por debajo del techo de la banda cambiaria Depositphotos ¿Giro?: aseguran que el Tesoro vendió dólares en los últimos días para abastecer una sostenida demanda Pese al clima de pax cambiaria que reina en el mercado tras las elecciones de octubre, el Tesoro debió salir a vender dólares hace unos últimos días para contener la sostenida demanda de divisas, en un mercado con una oferta relativamente acotada, según confirmaron a Ámbito diversas fuentes de la city. Fue en este contexto que el Gobierno anunció una nueva reducción de los derechos de exportación (DEX) para el sector agropecuario, con el objetivo de incentivar la liquidación de la cosecha de soja, que aún permanece sin vender (alrededor de un 20% del total).

Paralelamente, si bien las emisiones de Obligaciones Negociables treparon en noviembre a un récord de u$s3.150 millones, en el mercado advierten que la liquidación de esas divisas podría no ser inmediata, lo que suma algo de presión al frente cambiario.

Según estimaciones del economista Amilcar Collante -a las cuales accedió este medio-, el Tesoro se habría desprendido de u$s86 millones como resultado de su participación en el Mercado Libre de Cambios (MLC) entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre. Se trata de un cambio en la dinámica dado que había adquirido u$s346 millones hasta el 27 de noviembre, desde inicios de ese mes. Pese a esto, habría terminado noviembre con un saldo positivo entre compras y ventas en el MCL, de u$s261 millones. Sobre estas señales de ventas de divisas, también se hizo eco Outlier en su último informe. Allí mencionan una posible intervención del BCRA en el mercado cambiario (spot) actuando por cuenta del Tesoro, con el objetivo de contener la suba del tipo de cambio durante la rueda del martes, algo que también dicen sucedió el jueves. Sin embargo, desde este informe, se asegura que los movimientos en las cuentas del Tesoro (tanto en dólares como en pesos) no reflejan operaciones significativas.